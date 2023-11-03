以色列軍隊：“進攻加沙城在即” VS 拜登：“戰鬥需要暫時中斷”. November. 03, 2023 09:08. by 開羅=常駐記者 金起潤、華盛頓=常駐記者 文炳基 pep@donga.com、weappon@donga.com. 以色列軍隊即將攻占巴勒斯坦武裝團體哈馬斯在加沙地區的大本營加沙城。預計以軍最早將於2日進入。此外，以軍加快破壞加沙地帶地道的步伐，暗示著高強度的巷戰即將到來。 以軍連續兩天空襲加沙地區最大規模的難民村賈巴利亞營地，導致傷亡人數增加，國際社會批評輿論加大，美國總統拜登表示有必要暫時停戰。 ● “進軍加沙城就在眼前” 以軍加沙地帶作戰指揮官伊奇克·科亨準將1日在記者會上表示：“以軍兵力在加沙地帶深處、加沙城入口處。”以軍發言人丹尼爾·哈加裏也表示：“地面軍和空軍聯合行動，打破了哈馬斯防禦戰線。” 以色列國防部長加蘭特當天來到駐紮在加沙地區隔離墻外的部隊。他表示：“正在攻擊哈馬斯地道，將恐怖分子趕出地道。上月7日遭到哈馬斯突襲後，向加沙地帶投下了1萬發以上的炮彈、導彈等。哈馬斯要麽死掉，要麽無條件投降。” 據評價，自上月27日開始有限的地面戰以來，向加沙地區最大城市加沙城的進攻速度比預想的要快。以色列《國土報》分析說：“這是因為空軍事前轟炸切斷了哈馬斯的抵抗。”但截止到當天，以軍陣亡者也達到16人。以軍總參謀長赫爾吉·哈勒比表示：“沈重而痛苦的代價是不可避免的。我們會戰鬥到底，會根據目標加強（進攻）。” 盡管國際社會批評以軍過度殺傷平民，但以軍當天連續兩天在包括紮賈巴利亞難民營壹帶在內的加沙地帶全境進行了空襲。據路透社報道，受哈馬斯統治的加沙地帶衛生部主張，在賈巴利亞至少有195名平民死亡。另外，截止到當天，加沙地區的死亡人數為8796人，其中兒童為3648人。 法國政府當天表示“對攻擊難民營深表憂慮”，敦促停止攻擊，聯合國秘書長古特雷斯連續兩天難民營遭受轟炸表示“震驚”。 ● 拜登：“有必要暫停交戰，而不是停戰” 美國政府前壹天表示，“雖然不是停戰，但是為了人道主義支援，現在應該考慮暫時停止戰鬥”，又向前邁進了壹步。拜登總統當天來到美國明尼蘇達州，在聽到壹名猶太裔市民高喊“作為拉比，請立即敦促停火”後，表示“需要暫停（pause）交戰。這意味著要給被囚禁的人質壹點時間。”當這名市民被警衛拉走並高喊“立即停火”時，拜登表示：“對以色列人和穆斯林來說都很復雜。我支持‘兩個國家’政策。” 據悉，雖然以色列實現“消滅哈馬斯”這壹戰爭第二階段目標需要不少時間，但美國和以色列當局正在構想“後哈馬斯”。以色列總理內塔尼亞胡提到的戰爭第三階段是指確立加沙地區新統治和安全體制。 最近訪問以色列的美國參議員克裏斯·範霍倫、理查德·布盧曼索爾在美國政治專門媒體《政客》上表示，正在就以沙特阿拉伯軍隊為主軸的國際維和部隊駐紮在加沙地帶的方案進行初期對話。也就是說，維和部隊將提供支援，直到在2006年加沙地區議會選舉中失敗後又在與哈馬斯的內戰中失敗而被趕走的巴勒斯坦自治政府重新掌握加沙地區為止。但據悉，維和部隊中不包括美軍，而且排除了以色列對加沙地區的直接統治。 美國國務卿布林肯將於3日訪問以色列、約旦和突尼斯，討論減少平民傷亡的方案以及建立巴勒斯坦獨立國家的“兩國解決方案”。

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