“希望能向中東多翻譯韓國作品”，沙迦國王拿起韓國詩集和小說. November. 03, 2023 09:06. by 沙迦=李浩載記者 hoho@donga.com. “國王來了！” 1日（當地時間），第42屆“沙迦國際圖書展”在阿聯酋（UAE）沙迦博覽會中心舉行。當沙迦國王（酋長）謝赫•蘇爾旦•本•穆罕默德•阿爾•卡西米來到書展主賓國韓國館時，場內壹片嘩然。將沙迦打造成“書之都市”的卡西米國王的訪問吸引了中東出版人的目光。卡西米國王在參觀了鄭浩承詩集《我拒絕希望》（2017年•創批社）、金愛蘭小說集《外面是夏天》（2017年•文學村）等韓國作家的作品後囑咐道：“請多把韓國書籍翻譯到中東出版。”國王離開後，來自阿聯酋、埃及、黎巴嫩等中東國家的數十名出版人蜂擁而至，開始翻閱韓國書籍。 沙迦是組成阿聯酋的7個聯合酋長國之壹。沙迦人口約為140萬人，僅次於阿布紮比（290萬人）和迪拜（270萬人）。沙迦對圖書產業非常感興趣，甚至還另設了名為圖書廳的政府官廳。在沙迦設立“出版城市自由區域”，外國人設立出版社出版書籍時，可以全部免除稅金。始於1982年的沙迦國際圖書展被稱為中東地區最大的書展。沙迦國際圖書展入場是免費的。今年沙迦國際圖書展將舉行到12日，共有來自109個國家的2000多家出版社參加。 韓國今年首次作為沙迦國際圖書展的主賓國參加了此次活動。沙迦邀請韓國作為主賓國是因為從電視劇、音樂等韓國大眾文化開始的關註延續到了書籍上。沙迦圖書廳廳長艾哈邁德•阿爾•阿梅裏1日會見韓國記者時表示：“韓國書籍是學習韓國的好媒介”，“在出版城市自由區域，還可以自由翻閱印度出生的英國作家薩爾曼•魯西迪的書。”魯西迪曾因在小說《惡魔詩篇》中否定伊斯蘭教創始人穆罕默德而在1988年至1998年間遭伊朗宗教領袖阿亞圖拉•霍梅尼下令追殺。 面積達189平方米的韓國館的主題是“無限想象力”。其宗旨是用書中包含的想象力克服戰爭、貧困等人類面臨的危機。韓國館展示了79種韓國書籍。包括金惠順詩集《地球死了月亮繞誰轉》（2022年•文學與知性社）等純文學作品在內，裴明勳科幻小說集《Tower》（2020年•文學與知性社）等體裁文學作品也被大量介紹。不僅是詩人鄭浩承、小說家金愛蘭、童話作家黃善美等代表韓國文學的作家，連丁紋理等網絡小說作家也遇見了中東讀者。 韓國館還展示了像金彥洙長篇小說《設計者們》（2010年•文學村）壹樣用阿拉伯語出版的作品。金作家說：“2021年《設計者們》在埃及用阿拉伯語出版。阿聯酋、黎巴嫩等國家也使用阿拉伯語，因此都能讀我的書，這壹點很有魅力。”韓國文學翻譯院院長郭孝煥（音）表示：“如果翻譯工作能夠積極進行，中東出版市場將成為巨大的藍色海洋。”

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