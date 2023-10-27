向李善均和G-Dragon提供毒品的醫生被追加立案. October. 27, 2023 08:10. by 金秀賢記者、仁川=孔升培記者 newsoo@donga.com. 正在調查演員李善均（48歲）和歌手G-Dragon（本名權誌龍•35歲）吸毒嫌疑的警察對向他們提供毒品的醫生進行了追加立案。警方對李某和G-Dragon表示：“正在討論禁止兩人出境的申請。” 仁川警察廳廣域調查隊26日表示，以涉嫌違反毒品類管理相關法律為由，對醫生A某立案調查。A某涉嫌向李某和權某等人提供大麻等毒品。另外，A某還涉嫌向因涉嫌非法註射冰毒等精神藥品而被拘留的B某等2名娛樂場所服務員提供毒品。 警方計劃以A某為對象，調查是否向相關人員提供毒品並收取好處費，是否有上線提供毒品等。另外，警方認為，李某等人不僅通過A某得到了毒品（還通過其他人員），正在擴大調查範圍。 截至目前，李某和權某等共5人因牽涉此次毒品事件而被立案調查。李某從今年年初開始到最近為止，涉嫌在B某位於首爾的家中數次非法吸食•註射大麻和精神藥品等毒品，權某涉嫌非法吸食精神藥品。警方相關人士表示：“到目前為止，尚未有其他藝人被追加牽連到案件中。” 據悉，警方正在進行內部調查和調查的10人全部與位於首爾江南的“會員制娛樂場所”有關。據悉，警方上月接到相關娛樂場所有人吸毒的情報後，在調查過程中抓獲了B某，之後又在調查B某的過程中，掌握了其余9人涉嫌犯罪的情況。 當天，本報來到B某的營業場所，大門緊閉，沒有開門營業。玻璃窗等可以從外部看到裏面情況的通道都貼著不透明的貼紙或被百葉窗遮住。 自稱是B某熟人的某娛樂場所相關人士當天在與東亞日報的通話中表示：“聽說李某今年3月左右經常訪問B某工作的場所”，“之後B某負責新的場所，李某也經常去那裏。”

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