用手親自畫，耗時七年完成的動畫片……宮崎駿導演最新力作首映日觀影人數達25萬人次. October. 27, 2023 08:10. by 崔智善 aurinko@donga.com. 日本著名動畫大師、動畫導演宮崎駿（82歲）推翻隱退，時隔10年推出的動畫片《妳想活出怎樣的人生》25日上映。雖然沒有進行任何宣傳活動，但上映僅壹天就吸引了25.5萬名觀眾，預售率達到60%，引起了人們的高度關註。電影是宮崎駿導演按照自己的方式寫的壹部美麗自傳，也是向在這個世界上共享剎那的“妳”提出的問題。 電影以火紅的火焰開場。日本東京響起了空襲警報，火魔吞噬了11歲少年牧真人（配音演員 山時聰真）的媽媽。火災發生後，經營軍需工廠的父親（木村拓哉）與牧真人壹起搬到農村住，並與小姨子牧夏子（木村佳乃）再婚。失去母親的失落感和對父親的不愉快，以及對姨媽成為新媽媽的復雜感情，牧真人偷偷地積累了心中的惡意。有壹天，壹只蒼鷺（國村隼）飛來對他說：“死去的媽媽還活著，跟我來吧。”牧真人為了尋找母親，陷入了時空不同的世界。 電影展開不親切，充滿了難以壹下子理解的隱喻。其中包含了很多宮崎駿的自傳性因素。題目《妳想活出怎樣的人生》取自作家吉野源三郎的同名小說，據說是宮崎駿導演小時候母親送的書。宮崎駿也像牧真人壹樣出生於1941年，為了躲避戰爭空襲，在農村度過了童年。電影中登場的大爺爺是從5年前去世的前輩動畫片導演高畑勛那裏得到了靈感。蒼鷺男子則是描述了宮崎駿的同事兼好友鈴木敏夫制作人。不使用電腦繪圖（CG），全部用手畫，僅制作就花費了7年時間。晃動的火花和飄揚的紙張的質感、蠕動著湧出的魚內臟等生動感令人贊嘆不已。 電影並不告訴我們該怎樣活下去。但是，對於即使身處危險、骯臟的地方，也要回到有朋友的自己的世界的牧真人，大爺爺建議“建造屬於妳的塔”，這就像是付出壹生築起“吉蔔力（壹家日本動畫工作室）”這座塔的老導演在80多年裏得到的答案。

한국어