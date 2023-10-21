黃大憲和林孝埈終於將迎來“大對決”. October. 21, 2023 08:18. by 黃奎引 kini@donga.com. “HwangTastic”黃大憲（24歲•江原道廳）和“第二個安賢洙”林孝埈（原韓國名字林孝俊•27歲）終於將展開對決。兩位選手將分別代表韓國和中國參加21日在加拿大蒙特利爾舉行的2023~2024賽季國際滑聯（ISU）短道速滑世界杯第壹站比賽。這是黃大憲和林孝埈自2019年世界錦標賽後時隔4年再次同時參加國際大賽。 2018年平昌冬奧會當時，黃大憲和林孝埈被稱為韓國男子短道速滑的“雙王牌”。但是2019年黃大憲向警方報案稱“鎮川選手村訓練過程中遭到林孝埈的性騷擾”，兩人的關系陷入了僵局。林孝埈於2020年5月7日壹審被判有罪，同年6月3日入籍中國。第二年5月27日，最高法院最終判林孝埈無罪。 根據國際奧委會（IOC）規定，林孝埈入籍3年後才能以新國籍身份參加奧運會，因此未能參加2022年北京冬奧會。黃大憲在該大賽上獲得了男子1500米項目的金牌。 林孝埈代表中國參加國際大賽是從上個賽季開始的。只是在上個賽季，黃大憲沒能入選國家隊，因此兩位選手在世界杯等國際大賽上從未相遇。黃大憲在去年國家代表隊第1次選拔賽中途棄權。理由是，在選拔賽前壹個月，因新型冠狀病毒感染癥（COVID-19）被判定為陽性，未能正常進行訓練。 另外，“冰公主”崔瑉禎（25歲•城南市廳）本賽季將缺席國家代表隊的活動，專註於訓練。崔瑉禎表示“想把2023~2024賽季當作再次飛躍的機會”，沒有參加今年的國家代表選拔賽。

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