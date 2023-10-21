“向母校捐贈是女兒的願望清單之壹”. October. 21, 2023 08:18. by 金秀賢記者 newsoo@donga.com. “愛珍的日記本上，在心願壹欄上寫有‘向母校捐贈’這樣的內容。希望壹直夢想和挑戰的女兒的心能夠很好地傳達給後輩們。” 去年10月，在梨泰院慘案中犧牲的已故申愛珍（高麗大學生命科學部17級）的父親申正燮（53歲•音譯）20日接受東亞日報的電話采訪時平靜地說出了上述壹番話。事實上，前壹天的19日是女兒愛珍的25歲生日。從傳話筒傳來的父親申某的聲音中，可以感受到思念女兒的父親形象。 當天，愛珍的遺屬們為紀念故人的意願，將2億韓元獎學基金捐贈給了母校高麗大學。在城北區高麗大學本館舉行的“已故申愛珍校友及遺屬獎學基金捐贈儀式”上，金東元校長和遺屬等壹同出席。愛珍的父親申某說：“女兒是高麗大學的學生，這壹點壹直很自豪”，“只是代替女兒做了平時夢想的事情而已。” 獎學基金是愛珍在打工和上班時抽空積攢的錢和朋友們的捐款籌集的。計劃轉交給愛珍就讀過的生命科學部和管理學院經營戰略學會（MCC）的後輩們。 今年年初，愛珍的母親偶然在故人的日記本上看到了遺願清單上寫著“向母校捐贈”、“在母校建造建築物”等字樣。此事發生後，父親申某於本月中旬向愛珍的朋友們傳達了“向母校捐贈”的意思。聽完這句話後，朋友說“我們會壹起做的”，並表達了以後繼續捐贈的意向。 申某說：“女兒的葬禮上來了很多朋友，想著不能隨便花掉（吊慰金），所以都攢了起來”，“經過長時間的思考，希望女兒的名字能被人們記住，所以進行了此次捐贈。”

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