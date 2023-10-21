拜登：“俄羅斯用朝鮮武器攻擊烏克蘭”……金正恩：“構築朝俄百年大計”. October. 21, 2023 08:17. by 高道藝記者 yea@donga.com. 美國總統拜登當地時間19日表示，俄羅斯為了確保攻擊烏克蘭的武器，正在依靠朝鮮。拜登親口表示，俄羅斯正在用或打算用朝鮮的武器攻擊烏克蘭。 拜登在白宮舉行的國民演講中表示：“烏克蘭在美國主導的全世界50個國家的支援下，收復了壹度被俄羅斯軍隊占領的領土的壹半以上。相反，普京總統為了購買威脅烏克蘭城市和市民的攻擊無人機和彈藥，正在依靠伊朗和朝鮮。” 據朝鮮中央通訊社20日報道，朝鮮國務委員長金正恩19日會見來訪的俄羅斯外長拉夫羅夫時表示：“要構建穩定、面向未來的新時代朝俄關系的百年大計。”朝中社還表示，金正恩和拉夫羅夫討論了“主動應對地區和國際局勢，通過共同努力，在所有方面有計劃地擴大雙邊聯系”“並達成了壹致”。 由此，預計普京訪朝不久後將成為現實。預計，金正恩和普京將超越朝鮮提供用於攻擊烏克蘭的武器和俄羅斯提供偵察衛星技術等武器和軍事技術交易，還將構築對抗美國的長期共同戰線。 據媒體報道，此前朝鮮外務相崔善姬和拉夫羅夫舉行會談時，不僅討論了經濟、文化領域，還討論了先進科學技術領域的合作項目。這也暗示，俄羅斯可能討論了向朝鮮轉讓軍事偵察衛星、洲際彈道導彈、核動力潛艇技術等尖端軍事技術的方案。據媒體報道，朝鮮外務省和俄羅斯外交部還簽署了2024年至2025年的交流計劃。專家們認為：“這暗示了朝俄將在此期間在經濟、能源、技術合作等方面取得看得見的成果的意圖。” 正在韓國訪問的聯合國大會主席丹尼斯·弗朗西斯20日就最近朝俄之間的密切關系警告說：“希望不要違反停戰協定或采取可能危害韓半島穩定、安保的措施和政策。” 朝鮮中央通訊社20日在評論中，就美軍戰略轟炸機B-52H“同溫層堡壘”首次在韓國著陸壹事威脅稱：“這將是第壹個被消滅的對象。”可進行核武裝的美軍代表性戰略轟炸機B-52H前壹天在忠清北道清州空軍基地著陸。

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