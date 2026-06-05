小鹿島兩位天使的奶粉桶和面包模具，原樣保存40年奉獻

“小鹿島就是瑪格麗特的生命本身。回到祖國奧地利後在療養院時，她也很喜歡聊小鹿島的事。如果她知道自己在護理時使用的物品在韓國被選爲預備文化遺産……她壹定會非常平靜、克制，但親切地回應。”“小鹿島的天使”瑪格麗特•皮莎雷克（1935∼2023）的弟弟諾貝特先生（85歲）代替離世的姐姐，于1日向《東亞日報》吐露了心聲。去年11月，國家遺産廳將在全羅南道高興郡小鹿島40多年來護理漢森病（麻風病）患者的奧地利護士瑪格麗特和瑪麗安娜•施特格（92歲）的治療及護理用具選爲預備文化遺産。上月，“瑪麗安娜與瑪格麗特”社團法人向瑪麗安娜和瑪格麗特的遺屬轉交了相關證書。被選定爲“小鹿島瑪麗安娜與瑪格麗特治療及護理用具”的物品中包括面包模具和奶粉桶。兩位女士在患者生日時，會烤制她們家鄉的慶祝面包“咕咕霍夫（Gugelhopf）”。因其形狀中間完全通透，患者們也稱之爲“尿壺面包”。據瑪麗安娜•瑪格麗特宣教事業推進委員會委員長金然埈透露，瑪麗安娜上月收到證書後回憶道：“爲了共同慶祝生日，我們制作了可以插蠟燭的咕咕霍夫。看到他們高興的樣子，我感受到了更大的愛和感謝。”德國産的面包模具兩側裝有略顯粗糙的把手。這是兩位女士因需頻繁大量烤制咕咕霍夫，爲方便使用而另行加裝的。遺産廳近現代遺産科解釋說：“盡管當時麻風病患者居住區與醫院官舍被嚴格分隔，但兩位女士仍會邀請患者到家中，切開咕咕霍夫爲他們慶祝生日。”洗臉盆、指甲刀、注射器等治療和護理所用到的68件物品也是需要保存的預備文化遺産。這些物品主要在取瑪格麗特和瑪麗安娜名字首字母被稱爲“M治療室”的兒童治療室中使用。據《小鹿島的瑪麗安娜與瑪格麗特》（成基英著）記載，兩位女士每天清晨用水壺燒開奶粉，巡走病房，並將麻風病患者的手腳浸泡在洗臉盆裏軟化後，爲他們修剪指甲。遺産廳評價稱：“這是在惡劣的醫療環境和社會偏見下，將患者作爲有尊嚴的存在來對待，體現了以人權爲中心的護理案例。”被選定的物品將在高興郡的“瑪麗安娜與瑪格麗特紀念館”等地保存和管理，並計劃于10月在維也納韓國文化院和因斯布魯克天主教婦女會等地以複制品形式展出。預備文化遺産制度是將未滿50年的文化遺産中，能夠代表近現代曆史與文化價值者選定並予以管理的壹項制度，去年首次公布了10件。今年年底前後將公布第二批名單。李智潤記者 leemail@donga.com