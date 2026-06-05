鄭東泳的“烏蘭巴托演講”爲什麼聽起來空洞?



“我們可以開始大韓民國、朝鮮民主主義人民共和國、美國和中國之間的四方對話。而且應該逐漸擴大這一框架，讓蒙古、日本、俄羅斯等其他東北亞國家也參與進來。”



韓國統一部長鄭東泳4日在蒙古舉行的烏蘭巴托東北亞安全對話中提議舉行韓、朝、美、中參加的“四方對話”。他在談及2005年六方會談的《九一九共同聲明》時表示：“現在是時候把這一經驗運用到今天的現實中、重新點燃對話的火花了。”



聽到鄭東泳提議舉行“四方對話”，筆者腦海中首先浮現的問題就是“如何讓朝鮮坐在對話桌前”。早在2023年12月底，朝鮮就正式確立了“敵對兩國”的基調，拒絕與韓國政府對話。只有以重啓朝美對話、恢復韓朝間最起碼信任、中國再次發揮過去六方會談主席國作用積極參與爲前提，才能實現“四方對話”。



鄭東泳還提到以四方對話爲出發點，蒙古、日本、俄羅斯等國家的參與，因此有必要考慮這種協商機制能否正常運營。過去六方會談作爲首個旨在討論朝鮮半島無核化與和平體制構建的制度化磋商機制，具有重大意義，但最終未能阻止朝鮮宣佈擁核和進行核試驗。韓朝和美、中、日、俄等6個國家從2003年8月到2007年3月通過6次會談達成了共識，但各國的利害關係從一開始就有很大的不同，這也是失敗的原因之一。



鄭東泳在當天的演講中還敦促朝鮮重新加入“大圖們開發計劃（GTI）”。他表示：“這一構想的成功取決於朝鮮民主主義人民共和國的再次參與，他們將成爲這一構想的最大受益者。”大圖們開發計劃是爲東北亞地區的經濟開發與合作而成立的多邊協議體，目前有韓國、中國、蒙古、俄羅斯等4個國家參與。朝鮮在創立當時參與，後來因反對對朝制裁於2009年退出。這一計劃有可能成爲韓朝經濟合作的平臺。只是作爲中國主導的中國東北地區發展戰略的一環，其他國家的參與是消極的，至今爲止的成果也不完善。最近的中俄首腦會談聯合聲明中雖然提到了與朝鮮一起持續進行這一計劃的相關合作，但朝鮮能否響應還是未知數。



鄭東泳的提議並未就此結束。與大圖們開發計劃一起，他還提出“北極航線”合作和“連接首爾-北京高速鐵路”等兩個構想。據悉，首爾至北京高速鐵路在去年統一部的總統業務報告中被提及爲“創意方案”後，在今年1月舉行的韓中首腦會談上，李在明總統也要求中方予以合作。但是，如果沒有朝鮮的參與，高鐵項目也無法進行，對朝鮮制裁等需要解決的課題堆積如山。



最終，鄭東泳提出的各種構想取決於“朝鮮的參與”。但新加坡外交部長維文最近結束訪朝後接受媒體採訪時表示：“朝鮮目前還沒有準備好與美國、韓國和日本打開有意義的對話渠道。”這就是鄭東泳的提議聽起來空洞的原因。

