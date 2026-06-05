國際論壇開幕之際，烏克蘭用無人機發動攻擊俄第二大城市聖彼得堡

在3日被稱爲“俄羅斯版達沃斯論壇”的聖彼得堡國際經濟論壇開幕當天，烏克蘭用無人機襲擊了俄羅斯第二大城市彼得堡一帶。俄羅斯總統普京也計劃於5日出席該活動，並發表主題演講。在美國主導的、旨在結束烏克蘭戰爭的談判今年2月因美國-伊朗戰爭餘波而中斷的情況下，俄烏兩國間的交戰呈現出激化趨勢。烏克蘭總統澤連斯基3日在社交媒體X上公開了因轟炸而冒煙的石油儲藏設施視頻，並寫道：“夜間俄羅斯領土內的主要設施受到了（烏克蘭軍隊的）攻擊，彼得堡石油碼頭也包括在內。”他還將此次襲擊定性爲對前一天俄羅斯空襲的“正當迴應”，並表示：“爲了結束戰爭，已經做好了與普京總統直接對話的準備。”俄羅斯前一天用73枚導彈和656架無人機襲擊了烏克蘭全境，造成至少23人死亡、130多人受傷。俄羅斯承認當天發生了大規模攻擊，但沒有公開主要設施的損失規模。據分析，烏克蘭的此次攻擊是針對俄羅斯政府每年主辦的聖彼得堡國際經濟論壇。今年將有包括烏茲別克斯坦和坦桑尼亞總統在內的130個國家的約2萬人參加。襲擊距離論壇舉辦地約16公里，彼得堡機場暫時停止運營，市中心到處可見黑煙。但據《紐約時報》報道，論壇正在按原計劃進行。與此同時，北約祕書長呂特同日訪問烏克蘭首都基輔，與澤連斯基舉行聯合記者會，表示“烏克蘭繼續堅決抵抗，在戰場上取得成果，俄羅斯越來越迫切”。他還表示，“遺憾的是，俄羅斯沒有停止的跡象”，主張俄羅斯青年被不當交易出賣，參戰時很有可能得不到應有的訓練和補給而戰死。對此，俄羅斯外交部副部長謝爾蓋•里亞布科夫在同一天的聖彼得堡國際經濟論壇活動中對記者們警告說：“如果俄羅斯領土受到攻擊，有可能使用核武器。”他說：“俄羅斯聯邦的軍事主義等非常明確地顯示出可以使用武器的極端情況。即使攻擊者是沒有核武器的國家，在最壞的情況下，也會出現使用核武器應對的結果。”不過，里亞布科夫也表示，希望在美國總統特朗普任期內穩定與美國的關係。安圭永記者 kyu0@donga.com