官民“韓國團隊”承攬4萬億韓元美國海洋成套設備項目

韓國政府、公共機構和民間企業共同承攬了規模約4萬億韓元的美國海洋成套設備項目。國土交通部4日宣布，同氣候能源環境部、海洋水産部等壹起，于1日（當地時間）承攬了美國路易斯安那州浮式液化天然氣設備（FLNG）海洋成套設備1號機建設項目。FLNG是在國內造船廠建造後，安裝在當地海域，將氣田生産的天然氣進行液化、儲存和裝卸的設備。該項目位于路易斯安那州沿岸約74公裏海域，年産規模爲440萬噸液化天然氣（LNG）。項目總投資額爲48億美元（約7萬億韓元），三星重工業承擔設計、采購、施工（EPC），在總項目費中承攬了28億美元（約4萬億韓元）。建設期爲5年，運營期爲25年。此次項目還應用了韓國企業的環保設計技術。代表性的技術包括：將燃料燃燒後廢氣中的氮氧化物還原爲氮氣和水以減少排放的“選擇性催化還原法”，以及回收廢棄余熱後生産蒸汽和電力以最大限度實現能源再利用的“余熱回收鍋爐”等。據政府介紹，該項目是涵蓋金融、施工、運營全過程的投資開發型項目。在全球資産管理公司貝萊德主導的基金中，韓國海外基礎設施城市開發支援公社（KIND）、綠色基金和韓國海洋振興公社投資了1.5億美元（約2200億韓元）。金恩智記者 eunji@donga.com