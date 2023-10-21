“KAKAO、永豐造紙操縱行情”……“韓國打折”現象豈能不更加嚴重. October. 21, 2023 08:17. . 因涉嫌在收購SM娛樂的過程中人為擡高該公司股價，KAKAO的投資總管代表裴在賢前天被拘留。今年以來永豐造紙的股價在暴漲近9倍後暴跌，事件中涉嫌操縱股價的4人也被申請了拘捕令。因各種不利因素外國人流失的股市，又增加了市場信賴度下降的不利因素。 被拘留的裴在賢是主導KAKAO集團並購業務之人。他被懷疑今年2月為了妨礙爭奪SM娛樂公司經營權的HYBE的公開收購，投入了約2400億韓元擡高股價。當時公開收購SM娛樂股份的HYBE因KAKAO方面擡高的股價超過了公開收購價，未能確保目標股份，中斷了收購。 其後，KAKAO追加買入股票，成為SM娛樂的最大股東。金融監督院認為，KAKAO方面在此過程中不僅人為操縱行情，還違反了如果持有上市股票超過5%就要公示的義務。據悉，金融當局計劃傳喚調查KAKAO創始人、前KAKAO董事會主席金範洙是否知情。 永豐造紙被指為二次電池事業主題股，年初5800韓元左右的股價上個月超過5萬韓元，但在本月18日突然跌停，持有該公司45%股份的大洋金屬股票也在同壹天暴跌近30%，導致交易中斷。首爾南部地方檢察廳在股價暴跌前壹天，以操縱行情的嫌疑逮捕了尹某等人，並申請了拘押令。這與今年4月H投資咨詢代表羅德淵主導的SG證券引發的股價暴跌事態如同翻版。 即使沒有這些事情，由於美國長期緊縮導致的“王者美元”現象、中東地緣政治風險擴大等原因，韓國股市的全球投資資金正在流失。在這種時期，相當於韓國股市招牌的信息技術（IT）企業最大股東被疑操縱股價，這本身就是對市場的致命不利因素。極少數造假勢力操縱中堅企業股價的事情也在壹再發生。 如果這種事件持續下去，就連取得卓越成果的韓國企業也得不到應有價格的“韓國打折”只能進壹步加重。對於哪怕只有壹次操縱股價、攪亂市場的這些人，也必須制定把他們徹底踢出市場的對策。

한국어