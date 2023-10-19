松坡區也撤下誹謗和侮辱政黨的橫幅. October. 19, 2023 08:34. by 李素貞記者 sojee@donga.com. 面對明年4月國會議員大選，對政黨橫幅泛濫的批評越來越大，不僅是廣域自治團體，基礎自治團體也出現了制定政黨橫幅撤回條例的地方。 首爾松坡區18日表示，已經制定了《禁止政黨橫幅內容出現厭惡•誹謗•侮辱文句的條例》。松坡區相關人士解釋說：“在基礎地方自治團體中，實施橫幅撤回條例尚屬首次。” 從19日開始實施的條例規定，對相當於厭惡、誹謗、侮辱的政黨橫幅，由區民組成的居民評價團進行評價後撤下。另外，政黨橫幅不得懸掛在有可能危害車輛或行人安全的地方，壹次懸掛壹年內不得多於15天。 松坡區之所以制定條例，是因為根據去年12月修訂的《戶外廣告物法》，可以無限制地懸掛政黨橫幅，因此認為橫幅泛濫給區民們帶來了不便。 松坡區今年8月以9744名區民為對象進行了調查，結果顯示，92.7%的人贊成“如果政黨橫幅的內容是誹謗等，區廳應立即撤回”的內容。松坡區相關人士表示：“實施問卷調查時，原以為最多會有1000人參與，但令人驚訝。”政黨橫幅條例於上月26日在松坡區議會全票通過。橫幅撤回將從下月1日開始正式實行。 今年6月在仁川首次制定政黨橫幅撤回條例後，光州、蔚山等地也制定了類似的條例，釜山、大邱等地也在制定條例。在基礎團體中，全南順天市正在制定條例。但是行政安全部的立場是“地方自治團體的政黨橫幅撤回條例違反了上位法《戶外廣告物法》”，每次制定條例時只能提起行政訴訟。

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