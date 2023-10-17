壹名6歲少年在美國被“憎惡”犯罪殺害，“令人震驚”. October. 17, 2023 08:16. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 在以色列與哈馬斯即將展開地面戰爭的情況下，壹名6歲的巴勒斯坦少年在美國被殘忍殺害，令美國感到震驚。美國聯邦調查局警告，受中東戰爭的影響，美國國內的恐怖襲擊和犯罪威脅正在增加。美國總統拜登也呼籲，“要擺脫包括憎惡伊斯蘭教在內的所有憎惡癥”。 當地時間15日，美國伊利諾伊州芝加哥近郊威爾縣警察當局表示，約瑟夫·楚巴（71歲）因涉嫌前壹天上午用兇器殺害6歲兒童瓦迪阿·帕尤梅（音，下同）並重傷其母親（32歲）（壹級殺人等）遭到了起訴。楚巴是瓦迪阿壹家住房的主人，受害者壹家是巴勒斯坦裔美國人。 據當地警察和穆斯林團體美國伊斯蘭關系委員會透露，14日上午，楚巴向瓦迪阿的母親揮舞兇器說：“妳們穆斯林必須死。”在母親給警察打電話時，楚巴用兇器刺傷旁邊的瓦迪阿26次。母親也被刺10次，身受重傷，被送往醫院。關系委員會向《紐約時報》透露：“瓦迪阿的母親證實，‘嫌疑人最近因為（哈馬斯）新聞而生氣’。” 拜登發表聲明說，“感到震驚。絕不會對憎惡保持沈默”，警惕憎惡犯罪擴散。 聯邦調查局局長克裏斯托弗·雷在記者見面會上表示，“不能忽視哈馬斯或其他恐怖組織要求支持者對美國領土進行攻擊的可能性”，警告攻擊威脅正在增加。最近在法國，也有壹名高中教師在白天被壹名20歲穆斯林男性殺害，觸發最高級別安全警報等，中東戰爭引發憎惡犯罪及恐怖襲擊的憂慮正在加大。

한국어