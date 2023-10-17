因人工情報崩潰而被突破的以色列……應檢查和加強對朝人工情報力量. October. 17, 2023 08:15. . “本應把眼睛睜得最大的時候，卻閉上了眼睛。是這樣嗎？” 李明博政府時期的2010年，青瓦臺核心幕僚召集職員進行了斥責。當時朝鮮統治者金正日的健康狀態時好時壞，接班人金正恩也浮出水面拓寬活動領域。比任何時候都更應該集中對朝情報力量，情報當局關於朝鮮核心層動向的報告卻總是出錯。青瓦臺幕僚忍無可忍才出口斥責。最近私下見到的這位幕僚回顧說：“在李明博政府前，經過金大中、盧武鉉政府，對朝人工情報力量下降。這最終成為禍根，在最需要的時候無法正常利用人工情報。” 尹錫悅政府上臺後，換掉了國家情報院院長。國情院人力也進行了大換血。在這樣的國情院革新過程中，自然而然地出現了對文在寅政府的評論，在此過程中經常出現這樣的話：“對朝情報收集能力明顯下降。”特別是很多人擔心對朝人工情報的弱化。政府高層相關人士表示：“對朝力量的核心是收集情報，但文在寅政府時期對朝援助部分過於吃重。糾正這些問題的工作現在還在進行中。” 最近，由於巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的突襲，以色列的國家安保出現動搖，對朝人工情報問題也再次浮出水面。被稱為世界最高諜報機關的以色列“摩薩德”因未能事先捕捉到哈馬斯的此次突襲而被擊中要害。造成這壹“情報慘案”的主要原因之壹是人工情報網發生了故障。對此，韓國政府內外出現了應該把以色列的案例當作反面教材、加強對朝人工情報的聲音。 韓國情報當局人士強調：“不管信號情報和圖像情報變得再好，都不能忽視人工情報。”意思是說，隨著技術的發展，照片分辨率提高，監聽能力發達到可以聽到竊竊私語的聲音，但由人直接掌握的“鮮活”信息的必要性隨時隨地仍然存在。這名官員還表示：“無論空軍和海軍的比重如何提高，地面部隊都是戰場核心，這是同樣的道理。” 關註以色列事態的韓國政府計劃以朝鮮導彈發射場等主要據點或伊朗等朝鮮友邦國為中心，檢查並加強韓國人工情報。值得慶幸的是，情報當局還認識到了加強對朝人工情報的必要性。 此前，通過人工情報確認朝鮮內部劇變事態等核心信息的事例屈指可數。要想構建聰明的人工情報網，至少需要5年以上的時間。據悉，美國情報當局的不成文規定是，即使政權交替，也不能觸碰人工情報人員。因為政權更叠、以加強對朝合作為由而動搖好不容易構建的人工情報是危險的。不能自毀費力築成的堤壩。

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