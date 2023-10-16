滯留在以色列的韓國國民等220人乘坐軍用運輸機回國. October. 16, 2023 10:19. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 14日，載有滯留在以色列境內的韓國國民和日本人等220人的韓國空軍運輸機抵達了首爾機場。政府在運輸機上先安排韓國人的座位後，從人道主義角度出發，提議讓日本人等外國人乘坐。韓日關系正常化後的今年4月，在北非蘇丹發生的內戰中撤出僑民的“普雷米斯作戰”時，韓國政府也壹起救出了日本人。 據外交部透露，14日上午，搭載韓國人、日本人、新加坡人等220人的空軍KC-330“Cygnus”多功能空中加油運輸機在京畿城南市首爾機場著陸。13日上午從韓國出發，14日淩晨2時15分在以色列特拉維夫本古裏安機場著陸的該運輸機上搭乘了81名長期滯留者和82名短期遊客等163名韓國國民。 同時還搭載了45名日本人及其他們的家人6名以色列人和法國人等51人。6名新加坡人也登上了運輸機。外交部相關人士表示：“即使搭乘所有要求回國的韓國國民，也還剩下80個左右的座位，因此韓國政府12日首先從人道主義支援的角度出發，提議搭乘日本駐以色列大使館的相關人員等，與韓國相鄰的他國國籍也搭乘了。” 據外交部透露，日本外相上川陽子15日上午在與韓國外交部長官朴振舉行電話會談時，對幫助日本國民和家屬等51人回國表示鄭重謝意，並表示如果發生類似情況，日本也將積極協助。上川外相向記者們表示：“真心感謝韓國政府的支援。”

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