美國：“朝鮮向俄羅斯提供1000個集裝箱的軍火援助”. October. 16, 2023 10:18. by 申圭鎮記者、李清娥記者 newjin@donga.com,clearlee@donga.com. 美國白宮當地時間13日突然公開衛星照片，顯示最近朝鮮和俄羅斯完成了1000多個集裝箱的武器援助。這是美國罕見地先行公布，早在上個月朝俄首腦會談在俄羅斯東方宇宙基地舉行（13日）之前，朝鮮就向俄羅斯大規模運送彈藥等軍事裝備。 據悉，韓國政府不僅關註朝鮮對俄提供武器援助，還關註俄羅斯向朝鮮提供尖端軍事技術的情況。韓國政府高層相關人士就俄羅斯對朝援助表示：“有據推測的證據。”據悉，除利用船舶運輸集裝箱外，本月以來，朝俄邊境地區從俄羅斯前往朝鮮的大型貨物列車頻繁出動。韓國政府認為，作為向與烏克蘭開戰的俄羅斯支援武器的代價，朝鮮很有可能得到了彈道導彈或戰鬥機等尖端武器相關技術和裝備等援助。 ● 朝俄首腦會談前大規模轉移武器 白宮國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·柯比13日在新聞發布會上表示，“已經掌握了朝鮮向俄羅斯交付烏克蘭使用的武器的情報”，並公開總共3張衛星照片。 照片中是9月7日堆積在朝鮮羅津港碼頭的約300個20英尺標準規格的海上運輸集裝箱通過船舶及列車運往俄羅斯的場面。照片還捕捉到了這些集裝箱本月1日被運往距離烏克蘭國境約290公裏的俄羅斯西南部季霍雷茨克的彈藥庫的畫面。據悉，季霍雷茨克是俄羅斯用於烏克蘭戰爭所需的各種物資補給基地。 “美國之音”廣播15日也報道說，民間衛星照片企業“行星實驗室”12日的羅津港衛星照片上，長110米的大型船舶位於搬運集裝箱時使用的大型起重機旁邊。“美國之音”表示：“大型船舶首次在這裏停泊是在8月26日。（從當天起的）14天裏，停靠在此的長100米以上的船舶有4艘。” 上述情況證實，早在朝鮮國務委員長金正恩為與俄羅斯總統普京舉行會談而前往俄羅斯（9月10日）之前，朝鮮就向俄羅斯提供了武器，因此備受關註。韓美當局認為，朝鮮早在數月前就向俄羅斯運送武器，很有可能是以7月27日戰勝節（韓國戰爭停戰協定日）俄羅斯國防部長紹伊古訪朝為契機，雙方簽訂了有關援助武器的具體協定等，開始了大規模援助。 ● 韓美依靠人工情報掌握俄對朝軍事援助情況 據悉，韓國政府與美國政府合作，通過衛星和人工情報等掌握了俄羅斯對朝支援的部分情況。約翰·柯比也解釋道：“朝鮮可能是想獲得戰鬥機、地對空導彈、裝甲車、彈道導彈生產裝備等軍事物資和尖端軍事技術。衛星還捕捉到了俄羅斯已經在朝鮮卸載集裝箱的情況，也有可能是俄羅斯在初期交付了部分貨物。”韓國政府壹名高層負責人表示：“將繼續尋找有關俄羅斯對朝援助的核心證據。” 有分析認為，隨著美國全面公開朝俄武器交易的具體情況，今後以韓美日為中心的對朝對俄制裁合作將正式推進。白宮也表示，“俄羅斯向朝鮮轉讓所有技術、擴大朝俄間軍事合作，會削弱地區穩定和核不擴散體系”，警告將追加制裁幫助朝俄間武器交易的勢力，韓國外交部也表示“將研究追加措施”。 據悉，韓美日將於16日和17日在印度尼西亞雅加達舉行的三國朝核問題首席代表磋商中，全面討論包括制裁籌碼在內的三國層面共同應對等問題。由於聯合國安理會常任理事國俄羅斯掌握著否決權，因此三國今後很有可能通過友邦國之間重疊的獨立制裁等應對朝俄軍事合作，而不是靠安理會層面的制裁。韓國政府已於9月21日將與朝俄武器交易有關的朝鮮人和機構指定為單方面制裁對象。

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