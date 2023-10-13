中國“壹帶壹路”10年的明與暗. October. 13, 2023 08:38. . 絲綢之路是連接古代東方和西方的代表性貿易通道。不僅僅是物資往來，同時也是各種文化、宗教和技術傳播的大通道。多個北方民族開辟的絲綢之路並不是像秦始皇萬裏長城或隋煬帝大運河那樣，根據特定人物或君主的命令建造的。這是人類的需要和需求自由體現後形成的。從這個意義上講，絲綢之路的核心價值也許是自由。 中國國家主席習近平2013年首次執政後提出的“壹帶壹路”構想迎來了10周年。“壹帶”意味著中國西部-中亞-歐洲的陸上連接，“壹路”是連接中國南部-東南亞-非洲-歐洲的海上通道。連接中國和歐洲的這壹構想被比喻為絲綢之路，被稱為“21世紀絲綢之路經濟帶、海上絲綢之路”。 中國表示要與“壹帶壹路”沿線的國家超越單純的經濟合作，構建經濟共同體，並為此奮鬥了10年。集中攻略了新興經濟體、發展中國家、不發達國家較多的中亞和非洲。這些國家為了經濟發展，迫切需要公路、鐵路、港口、機場等基礎設施建設，需要中國的支援。中國借出大筆資金，為這些國家擴大全球影響力奠定了基礎。與美國壹樣，也強化了作為主要兩大國（G2）的地位。特別是，中國與美國或其他西方國家不同，在提供巨額援助的同時，並未幹涉這些國家的獨裁政治或人權問題。 今年迎來“壹帶壹路”10周年，中國展開了大規模宣傳。據中國國家發展和改革委員會統計，近10年來，152個國家和32個國際組織參與了“壹帶壹路”海外經濟領土擴張項目。僅在非洲就有總長超過10萬公裏的高速公路、1000多座橋梁、100多個港口已經建成或正在建設中。通過這些創造了很多工作崗位也是事實。中國在“壹帶壹路”方面的累計投資額（以2022年為準）達9620億美元（約1400萬億韓元）。中國將於17日和18日在首都北京舉行紀念“壹帶壹路”10周年的高峰論壇。包括俄羅斯總統普京在內，世界130個國家的代表將出席。這是非常龐大的規模。 但是，不斷有人指出，“壹帶壹路”實際上是讓不發達國家隸屬於中國的“負債陷阱”。也就是說，中國沒有實際支援這些國家的經濟發展和國家的增長，反而使中國背負了比經濟規模更多的債務。美國總統拜登最近對“壹帶壹路”進行猛烈抨擊，稱“基本上是負債和圈套協定”。 據全球信用評價公司惠譽透露，截至今年4月發生的14起國家違約（不履行債務）中，有9起發生在斯裏蘭卡、阿根廷、黎巴嫩等“壹帶壹路”參與國家。據美國全球開發中心透露，“壹帶壹路”參與國中有23個國家面臨破產危機。 這就是世界對標榜“21世紀陸上、海上新絲綢之路”的“壹帶壹路”擔憂增大的原因。 隨著人類的好奇心和欲望而自由開拓，延續數百年的絲綢之路在人類發展史上充分發揮了自己的作用。但是，標榜“新絲綢之路”、由21世紀中國人為打造的這條“新路”是否對人類起到了積極作用，令人懷疑。雖然不知道“壹帶壹路”能否支撐數百年，但只要再觀察10年就能知道。

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