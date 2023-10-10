國家的品格. October. 10, 2023 08:03. by 曹寶恩記者 jbe020111@donga.com. 雖然韓國提供了迂回的炮彈援助，但沒有提供實質性的軍事援助，但韓國已經被指認為烏克蘭戰爭的最大受惠國。其原因是韓國軍工產品的出口急劇增加。站在這壹前頭的夥伴就是波蘭。波蘭希望與韓國攜手，在當地建立生產設施，成為歐洲的韓國軍工基地。此外，在多個產業領域正全面加強與韓國的合作。 在歐洲許多國家中，波蘭對韓國友好的理由是什麽呢？波蘭雖然領土不小，軍隊和國民的武風也不弱，但因為其身處的俄羅斯和歐洲之間的地緣政治地位，可經受的羞辱和悲劇都經受了。 拿破侖戰爭時期，入侵俄羅斯的先鋒隊是波蘭軍隊。5萬波蘭軍隊在前線作戰時犧牲了。第二次世界大戰時，國民分為自由波蘭軍、俄羅斯軍和德國軍。他們戰鬥在最前線，作戰異常勇猛。在大西洋航空戰、諾曼底戰役、市場花園作戰、蒙特卡西諾戰役等最重要的戰鬥中，他們立下了赫赫戰功，但冷戰開始後，他們遭到所有人的背叛，迎來了悲劇性的結局。 因此，波蘭人知道強國的意義。北約成員國縮減正規軍、淪為紙質軍隊時，波蘭也維持了16萬常備軍和20萬預備軍的軍事規模。雖然是北約所屬，但波蘭樂意與韓國達成合作夥伴關系，不想依賴德國、英國、美國的武器，這也是過去歷史教給他們的教訓。 但是還有比這更重要的本質背景。這就是尚未熄滅的國家精神。雖然國家精神這個詞語讓人聯想到權威主義，但除此之外也確實沒有其它合適的詞了。波蘭雖然最近也廢除了征兵制，但至今仍維持著強軍，國民沒有忘記強軍的必要性。縱觀歷史，很多國家無法做到這樣。經歷苦難也不會變強。也有更多國家變得卑躬屈膝，走向沒落。國防需要國民的強烈意誌和對歷史的明智理解。希望兩國不僅共享軍工產業和其他產業，還共享健全的國民鬥誌，實現協同效應。

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