三冠王金宇民-林詩賢分別當選韓國亞運代表團男女MVP. October. 09, 2023 08:15. by 杭州=姜東雄記者 leper@donga.com. 歷時16天的第19屆杭州亞運會於8日落下帷幕。前壹天，韓國男足戰勝宿敵日本，首次實現亞運三連冠，包括最後時刻追加的金牌在內，本屆亞運會韓國代表團共獲得42枚金牌、59枚銀牌、89枚銅牌，綜合排名第三。在金牌數上處於劣勢的韓國繼2018年雅加達-巨港大賽之後，連續兩屆將第二名拱手讓給了日本（52金、67銀、69銅）。在獎牌總數方面，韓國（190枚）稍稍領先於日本（188枚）。在5年前的亞運會上，韓國的獎牌總數比日本少了28枚。本屆大賽的第壹名是東道主中國（201金、111銀、71銅）。中國代表團從1982年新德裏亞運會開始已連續11次登上金牌榜第壹的寶座。 韓國代表團雖然未能達到本屆亞運會的最大目標—奪取50枚金牌，但在遊泳項目上獲得6枚金牌，創下了歷史最高紀錄，為明年的巴黎奧運會增添了希望。這是韓國遊泳隊在亞運會上首次獲得比日本（5枚）更多的金牌。同樣獲得6枚金牌的擊劍也讓人對巴黎奧運會充滿了期待。金宇民（遊泳）和林詩賢（射箭•以上人名音譯）被選為本次大賽韓國選手團男女最優秀選手（MVP）。兩位選手雙雙成為三冠王。這是繼崔允喜（1982年）、朴泰桓（2006年、2010年）之後，韓國遊泳選手第三次獲得亞運會三冠王。而在射箭項目上，自1986年首爾亞運會後，時隔37年首次出現了三冠王。 第20屆亞運會將於2026年9月在日本愛知縣名古屋舉行。

한국어