金正恩在朝鮮憲法中明確提出“加強核武裝”……不能進行無核化協商“板上釘釘”. October. 03, 2023 08:31. by 申振宇記者、申圭鎮記者 niceshin@donga.com、newjin@donga.com. 朝鮮憲法不僅詳細地明文規定核武器開發的目標和方向性，還明確了今後不能進行無核化協商的原則。由此，朝鮮在露骨地表現出核武器高度化決心的同時，還板上釘釘地表示無核化問題不是壹直可與韓美等討價還價的對象。朝鮮國務委員長金正恩不久前與俄羅斯總統普京舉行首腦會談加強軍事合作，現在又以憲法的名義賦予了加強核力量的正當性，韓半島由此劇變成為“韓美日對朝中俄”新冷戰格局的最前線，軍事緊張感進壹步高漲。尹錫悅總統在“國軍日”1日前往最前沿，要求壹旦朝鮮進行挑釁時“壹秒鐘也不要等，要立刻回擊”。 據朝鮮官方媒體朝鮮中央通訊社報道，在9月26日至27日舉行的朝鮮最高人民會議上，“加強核武政策的憲法化”問題被提交，並在全面支持下獲得通過。憲法明確規定：“（朝鮮）作為核擁有國，為了保障國家的生存權和發展權，遏制戰爭，維護地區和世界的和平與穩定，要提高核武器發展水平”。此前，朝鮮去年9月通過關於核武力政策的“法令”，但在《憲法》中詳細闡明核武力政策方向尚屬首次。朝鮮此次作為重大課題提出了“迅速加強核武力”等，暗示了不久後可能進行第七次核試驗。 韓美日三國的朝核問題首席代表們就朝鮮憲法修正案明示核武力政策壹事批判道：“（朝鮮）不顧破滅的民生，表明了強化核力量之意，更加露骨化了核野心。”美國國務院警告說：“朝鮮為了向前邁進，唯壹可行的途徑就是通過外交。” 韓國政府核心相關人士2日在與《東亞日報》的通話中表示：“韓國政府將堅持（與朝鮮）協商排除核問題的原則。我認為沒有必要尊重朝鮮憲法。”

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