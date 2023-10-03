歌手Yangpa：“抒情歌到此為止……想通過搖滾和粉絲見面”. October. 03, 2023 08:31. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. “我也知道Yangpa這個內容現在會讓人產生壹種鄉愁的感覺。重新回到現在進行時，這應該就是我的課題吧？” 上月27日，在首爾麻浦區壹家咖啡廳見到的歌手Yangpa（原名李銀瑨•44歲）這樣說道，露出了尷尬的笑容。Yangpa將於14日和15日在首爾江西區LG藝術中心舉行時隔2年的單獨演唱會《Awakening》。對此她表示：“比起前輩歌手或老歌手的感覺，我更想成為壹直在身邊的人，但沒能做到”，“現在想重新開始試壹下看。” Yangpa1996年以正規1輯《Yangpa》出道，憑借主打歌《毛孩子的愛情》獲得了大眾的喜愛。但是發表正規3輯《青蛙 蓮花池裏的…飛翔》（1999年）之後升入美國伯克利音樂學院，與經紀公司發生糾紛，頻繁出現活動空白。Yangpa在接受采訪期間壹直顯得焦慮不安，她表示：“感覺在演出中要唱的歌曲不足。應該盡快制作出更多新的歌曲。” 此次演出的企劃主題是移居到行星“Awakening”的Yangpa與在那裏遇到的音樂夥伴們開始新的篇章。“Awakening”是著眼於聖經中“要時刻保持清醒”的句子，對現在的Yangpa來說就像信條壹樣。Yangpa說：“我本來就很喜歡搖滾，所以這次演出嘗試了很多搖滾的編曲。希望大家能愉快地享受。” 當記者要求選出“像疼痛的手指壹樣的歌曲”時，她選擇了正規5輯《The Windows Of My Soul》（2007年）之後的所有專輯。Yangpa說：“我認為從那時到現在的時間是‘逝水年華’。”因為雖然《愛情…那是什麽》等熱門歌曲不少，但是感覺Yangpa獨有的唱法和認同感變得模糊了。正在準備今年單曲、明年上半年發行迷妳專輯的她說：“現在想嘗試所有想做的事情。”對於具體歌曲方向，她表示“應該不是抒情曲”，惜字如金。 作為音樂人，她將繼續進行新的挑戰。今年6月，Yangpa創立了“SuperPick”平臺，為獨立歌手和粉絲們舉行了小型演出。她說：“很多朋友擅長音樂，但沒有得到過制度圈的幫助或自己無法進行營銷。過去的我也壹樣，想對其有所幫助，所以就這樣開始了。如果與現經紀公司的合約到期，我想成立單人企劃公司，繼續運營這個平臺。”

한국어