歌手Yangpa:“抒情歌到此為止……想通過搖滾和粉絲見面”. October. 03, 2023 08:31. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. “我也知道Yangpa這個內容現在會讓人產生壹種鄉愁的感覺。重新回到現在進行時,這應該就是我的課題吧?” 上月27日,在首爾麻浦區壹家咖啡廳見到的歌手Yangpa(原名李銀瑨•44歲)這樣說道,露出了尷尬的笑容。Yangpa將於14日和15日在首爾江西區LG藝術中心舉行時隔2年的單獨演唱會《Awakening》。對此她表示:“比起前輩歌手或老歌手的感覺,我更想成為壹直在身邊的人,但沒能做到”,“現在想重新開始試壹下看。” Yangpa1996年以正規1輯《Yangpa》出道,憑借主打歌《毛孩子的愛情》獲得了大眾的喜愛。但是發表正規3輯《青蛙 蓮花池裏的…飛翔》(1999年)之後升入美國伯克利音樂學院,與經紀公司發生糾紛,頻繁出現活動空白。Yangpa在接受采訪期間壹直顯得焦慮不安,她表示:“感覺在演出中要唱的歌曲不足。應該盡快制作出更多新的歌曲。” 此次演出的企劃主題是移居到行星“Awakening”的Yangpa與在那裏遇到的音樂夥伴們開始新的篇章。“Awakening”是著眼於聖經中“要時刻保持清醒”的句子,對現在的Yangpa來說就像信條壹樣。Yangpa說:“我本來就很喜歡搖滾,所以這次演出嘗試了很多搖滾的編曲。希望大家能愉快地享受。” 當記者要求選出“像疼痛的手指壹樣的歌曲”時,她選擇了正規5輯《The Windows Of My Soul》(2007年)之後的所有專輯。Yangpa說:“我認為從那時到現在的時間是‘逝水年華’。”因為雖然《愛情…那是什麽》等熱門歌曲不少,但是感覺Yangpa獨有的唱法和認同感變得模糊了。正在準備今年單曲、明年上半年發行迷妳專輯的她說:“現在想嘗試所有想做的事情。”對於具體歌曲方向,她表示“應該不是抒情曲”,惜字如金。 作為音樂人,她將繼續進行新的挑戰。今年6月,Yangpa創立了“SuperPick”平臺,為獨立歌手和粉絲們舉行了小型演出。她說:“很多朋友擅長音樂,但沒有得到過制度圈的幫助或自己無法進行營銷。過去的我也壹樣,想對其有所幫助,所以就這樣開始了。如果與現經紀公司的合約到期,我想成立單人企劃公司,繼續運營這個平臺。”

