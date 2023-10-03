以市場為敵的結果……崩潰的信任由誰來負責？. October. 03, 2023 08:31. . “現在買房子的不是剛需者。投機勢力正在引起價格的不安。” “首都圈的住宅供應很充足。現在只是低利率導致的‘假需求’起作用而已。” 在文在寅政府時期，與公務員們見面詢問房地產政策時，壹定會出現這樣的回答。不管是因為低利率還是投機勢力，有人正在以更高的價格購買房子，因此導致房價上漲，這在當時是嚴峻的現實。但是，這種似乎否定現實本身的回答，不止壹次地讓人感到郁悶。 最近看到監查院公布的當時房地產統計監查結果，想起了當時的“集體否定現實”。當時認為，這種否定現實的行為是明知自己的失誤和錯誤，卻不能對記者如實說的苦衷。但是根據監查結果，當時青瓦臺相關人士和國土交通部的公務員們為了將這壹“否定現實”變成真正的現實並使之正當化，采取了相當積極的行動。 當然，他們也會有話要說。從韓國房地產院住宅價格動向調查程序來看，作為標本的公寓很難每周進行新交易，因此規定可以考慮類似交易等來確定價格。也就是說，確實也有調查員個人見解介入的余地。據悉，在此過程中，為了確保客觀性和準確性，通過內部報告等程序，除現場調查員外，第二者、第三者還可以調整價格。這意味著青瓦臺和國土部參與也是這種“調整”的壹環。 但重要的是，當時房地產院職員們在此過程中甚至收集證據資料進行舉報，感到了壓力。職員們在青瓦臺、國土部、再到房地產院的等級下，每周發表壹次的統計，要重新統計、分析三次並進行報告。據監查院透露，“我們這條線都要完蛋”這種不是哭訴的哭訴，以及“要搞掉（妳們這壹）機構和預算”的類似威脅的壓力經常出現，壓力應該比想象中更大。 事實上，每周公寓價格的動向，相比房價上漲百分之幾，更像是用於觀察房地產市場整體趨勢和方向的統計。因為調查間隔太短，存在抽樣調查的局限性。考慮到房地產交易申報通常在交易壹個月內進行，之後也會被取消，更是如此。盡管如此，數十人多年來壹直致力於提高或降低小數點壹兩位數。這相當於是在和沒有實體的敵人進行著戰鬥。 房地產市場是數千、數萬個交易的總和。壹旦出現某種大趨勢，就很難控制。即使與市場趨勢作鬥爭，也無法獲勝，而且根本就不是敵視的對象。像這樣把不能成為敵人的東西當作敵人進行鬥爭，最終文在寅政府未能出臺符合市場大趨勢的政策。而且國民要承擔由此帶來的痛苦。如今，對統計的信任又該由誰來負責呢？我想問壹下把房地產市場當作敵人的他們。

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