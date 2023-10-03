牛奶價、汽油價、交通費上漲，再次湧來的物價空襲. October. 03, 2023 08:31. . 在持續6天的中秋長假期間，不少人對飛漲的物價感到咋舌。由於水果、蔬菜價格暴漲，簡化祭祀或幹脆省略祭祀的家庭增加，在掃墓、外出時，很多人因急劇上漲的餐飲費、汽油費而猶豫打開錢包。首爾的餐飲菜單平均價格（以韓國消費者院參加價格為準）最近突破了1萬韓元，1萬韓元僅能吃到炸醬面、紫菜包飯、刀切面等4種。 長假結束後，之前被壓抑的食品價格、交通費等將陸續上調，生活物價負擔將進壹步加重。從昨天開始，牛奶企業隨著原奶價格的上漲，將白牛奶等乳制品的價格上調了3%至13%。面包、餅幹、冰泣淋等加工食品價格連續上漲的牛奶通貨膨脹（牛奶+通貨膨脹）重演的可能性增大。另外，從7日開始，首都圈的地鐵基本費用將上漲150韓元達到1400韓元。釜山市內公交車票價也將從6日起上調350韓元。 更大的擔憂是威脅每桶100美元的國際油價。今年年初曾跌至70美元左右的國際油價，最近隨著主要產油國沙特阿拉伯和俄羅斯宣布延長減產期限，已超過90美元，正在高空飛行。華爾街預測，油價年內最高將突破120美元，繼烏克蘭戰爭之後出現第二次通貨膨脹的憂慮正在加劇。國內汽油價格已經連續12周上漲，每升汽油平均價格即將突破1800韓元。 對於原本景氣恢復緩慢的韓國經濟來說，油價上漲更加致命。從內部來看，高油價直接關系到物價上漲，很有可能使民間消費和投資萎縮，從外部來看，有可能把韓國經濟推向名為全球貿易量萎縮的惡劣環境。到9月為止，由於油價下降，能源進口急劇減少，勉強出現了進口比出口減少更多的“蕭條型貿易收支順差”，但現在連這個也變得危險了。在出口尚未恢復的情況下，油價暴漲會導致貿易逆差，使經常收支不穩定，阻礙經濟增長。 在高油價恐慌中，美國勒緊緊縮韁繩，匯率也在刷新歷史最高點，雖然“三高（高物價、高利率、高匯率）”浪潮時隔壹年再次襲來，但防波堤依然不牢固。由於壹再下調油類稅的措施和凍結電費，能源過度消費結構未能得到解決，而且由於天文數字的家庭債務和經濟停滯的憂慮，為了遏制物價上漲壓力，上調利率也不容易。即使為時嫌晚，也應該放棄對經濟恢復的草率期待，把高油價、高物價當作“常數”，積極尋找管理解決危機的方法。

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