“社交軟件Threads的美國用戶數到年末為止將低於X的壹半”. September. 28, 2023 09:36. by 金寶拉記者 purple@donga.com. 著名市場調查企業Insider Intelligence26日（當地時間）表示，Meta作為X（之前的推特）的對抗者而推出的社交網絡服務（SNS）“Threads”的美國用戶數將達不到X的壹半水平。 據Insider Intelligence當天發表的報告書顯示，到今年年末為止，Threads的用戶數為2370萬名，將遠遠低於X的用戶數預測值5610萬名。用戶數最多的SNS是Facebook，為1.779億名，Instagram和TikTok（抖音國際版）的用戶數則分別為1.352億名和1.023億名。 類似於X的單句形式的SNS Threads自今年7月上市以來，僅5天用戶就超過了1億名，但由於功能不足等原因，用戶流失，上市壹個月內減少了近80%。 Insider Intelligence首席分析師賈思敏•恩伯格分析稱：“由於（埃隆•馬斯克收購後更名的）X的白忙活，初期Threads用戶有所增加，但是不能壹直依靠退出X的用戶”，“（Threads）應該確立超越Instagram擴張或X對抗者的認同感。”最近，Threads增加了臺式機版本、關鍵詞搜索等功能。但是恩伯格預測，如果X征收月訂閱費，用戶和廣告商的關心將再次湧向Threads。此前，馬斯克18日表示：“為了對抗龐大的機器人（自動信息搜索程序）集團，正在采取小額月使用費支付方式。”

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