韓元對王者美元匯率劇烈波動……盤中出現今年最高位1356韓元. September. 28, 2023 09:35. by 李東勛記者 dhlee@donga.com. 隨著全世界對高利息長期化的擔憂擴散，韓元對美元的匯率連日上升（貶值），正在刷新今年以來最高點。韓國政府暗示將介入外匯市場，開始“滅燃眉之火”。 27日，韓元兌美元的匯率比前壹個交易日上漲0.8韓元，以1349.3韓元收盤，刷新了收盤價基準年度最高點。當天，盤中匯率壹度升至1356.0韓元，這是自去年11月21日（1356.6韓元）以後10個月以來的最高值。 最近隨著美聯儲的高利率長期化預測，外匯市場美元呈現強勢，匯率出現大幅波動。最近美國聯邦政府的“停擺”憂慮增大，也是導致金融市場不安的因素。 隨著高利率預測的擴散，美國10年期國債利率在前壹天盤中壹度超過4.56%，刷新了2007年以後16年來的最高值。世界六國貨幣對美元價值的美元指數也達到106.21，創下了去年11月30日以後的最高值。 韓國政府表示，如果匯率變動性增大，將采取應對措施，暗示了介入外匯市場的可能性。副總理兼企劃財政部長秋慶鎬當天表示：“在沒有特殊因素的情況下，如果出現投機趨勢或市場不安加劇，當局將采取應對措施。”

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