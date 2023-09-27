第三期新城市3萬套等公共住宅追加供應5萬套. September. 27, 2023 08:09. by 崔東洙記者 firefly@donga.com. 政府決定在第3期新城市和首都圈新宅地追加供應5萬套公共住宅。為了難以籌措房地產項目融資（PF）貸款的建築公司，還將增加PF保證規模。這是為了防止今年以來住宅許可量和開工量急劇減少，今後因住宅供應不足導致房價不穩定。但是，公共供給作為中長期事業，能否在2、3年後立即解決供給不足還是個未知數，再加上增加房價立即上漲的首爾市中心住宅供給也沒有合適的方案，因此其實效性令人懷疑。 政府26日在政府首爾大樓舉行了“第6次房地產相關長官會議”，並表了包含上述內容的《為國民居住穩定的住宅供應活性化方案》。首先，公共部門追加供應12萬套住宅或提前供應時期。在第三期新城市增加住宅用地，追加建設3萬套，並提前到今年11月公布新宅地，規模也將增加到2萬套，達到8.5萬套。雖然出售給民間，但事業被推遲的公共宅地將轉換為韓國土地住宅公社（LH）等公共事業，供應5000套左右的公共住宅。 民間部門為了將事業者中標的公共宅地賣給其他事業者，將放寬1年的轉賣限制。房地產PF貸款擔保規模也將從10萬億韓元擴大到25萬億韓元。為了刺激非公寓的需求，60平方米以下的小型住宅（公示價格首都圈1.6億韓元，地方1億韓元）的擁有者在申購時將被當作無住宅者。 韓國開發研究院（KDI）經濟信息中心所長宋仁浩（音）表示：“雖然發出了擴大供給的信號是值得肯定的，但是公共供給到實際供給需要時間，再加上高利息、工程費上升等困難依然存在，因此很難立即顯現效果。”

한국어