尹總統在紐約與41個國家舉行為期4天的“世博會首腦會談”. September. 23, 2023 08:09. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 韓國總統辦公室22日表示，尹錫悅總統在18日至22日（當地時間）巡訪美國紐約期間，為釜山申辦2030年世界博覽會（世博會）而舉行的連鎖雙邊會談已達到41輪。據悉，尹總統在與擔心申辦世博會的強行軍帶來的健康問題的國民力量黨金起炫（音譯）代表的通話中表示“那也得做”，“（作為總統的）我做的不就是我們的經濟問題嗎”，表現出了強烈的意誌。向各國提出針對性合作方案，呼籲申辦世博會的尹總統將於23日回國。 尹總統20日結束聯合國大會基調演講後，於21、22日在美國紐約韓國駐聯合國代表部舉行會談，會見了13個國家的首腦級人士，呼籲釜山申辦世博會。除了21日為了“數字展望論壇”演講而來到紐約大學之外，尹總統壹整天都停留在設有會談場的韓國駐聯合國代表部，與各國首腦進行了會談。總統室相關人士表示：“尹總統以此次出席紐約聯合國大會為契機，與41個國家的首腦舉行了另外的雙邊會談”，“與國家聯合（CARICOM，太平洋島國）舉行了2輪會談，為多邊會談還舉行了2次與海外首腦的午餐和晚餐。” 尹總統會見了厄瓜多爾總統吉列爾莫•拉索，叮囑其對韓國道路公社參與的厄瓜多爾3大城市連接高速公路建設事業給予關心和支持。尹總統還邀請南美市場的門戶巴拉圭的總統聖地亞哥•培尼亞夫婦共進午餐。 尹總統在會見塞拉利昂總統朱利葉斯•馬達•比奧時提議：“從明年開始2年內，作為聯合國安理會非常任理事國壹起活動的兩國為了增進共同價值，要緊密合作。”尹總統在與斯洛文尼亞總統娜塔莎•皮爾茨•穆薩的雙邊會談中提議：“期待具有競爭力的韓國企業能夠參與斯洛文尼亞計劃中的新核電站建設事業”，“以進入中•東歐的主要關口斯洛文尼亞科佩爾市5月與釜山市簽訂合作諒解備忘錄（MOU）為契機，進壹步擴大港口和物流合作。”尹總統與加勒比共同體和共同市場（CARICOM）首腦共進晚餐，就兩地之間的合作和釜山世博會支持等問題交換了意見。

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