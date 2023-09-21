盯上失業工資的“假求職”4萬起，光被揭發的今年就如此之多. September. 21, 2023 08:17. . 據統計，今年1月至8月為了領取失業工資而提交假文件、進行形式上的求職活動而被發現的事例達46909起。以去年為例，因同樣的原因被揭發的件數，上半年為69件，下半年為1295件。政府從去年7月起加強因新冠疫情而放寬的失業工資認定條件和求職活動驗證後，揭發事例劇增。被找到的案例就有這麽多，因此實際用不正當手段領取失業工資的事例會更多。 雇傭勞動部向國會提交的實態資料中包含了為領取失業工資的各種變相方法。向招聘期已經結束或沒有招聘計劃的公司應聘、通過資料審核後不去面試，是最普遍的手法。也有在沒有護士資格證的情況下只應聘護士職位、向根本無法合格的工作崗位提交申請書、或以在面試確認書的人事負責人簽名欄上簽上自己名字的方式偽造文件等情況。為了領取失業工資，只工作最短時間然後請求“進行解雇處理”，假辭職者令中小企業和個體戶們苦惱不已，正在訴說因假應聘者激增而遭受巨大損失。 相比再就業更專註於領取失業工資的原因，是玩的時候反而比工作的時候拿錢更多的畸形結構。失業工資的下限定為最低工資的80%，因此，即使只領到下限額（185萬韓元），與領取最低工資（201萬韓元）的人繳納四大保險費和稅收後得到的實際收入沒有什麽差別。去年失業工資領取者中，有28%的人拿到的失業工資比在職時稅後工資還要高。為了領取失業工資而繳納雇用保險費的時間為6個月，與要求12個月的日本和德國相比門檻較低。因此，反復領取失業工資的比率增加，失業工資領取者的再就業率呈下降趨勢。 作為失業工資財源的雇用保險基金，原本超過10萬億韓元的公積金已經見底，除去從其他基金借來的10.3萬億韓元，處於虧損3.9萬億韓元的狀態。雇傭保險費率也上漲，工人和使用方追加負擔的保險費超過5萬億韓元。不能就這樣放任浪費血汗稅、令誠實繳納保險費的人降低勞動熱情的失業工資。要徹底濾除不正當領取，強化失業工資發放條件，下調下限額，發揮鼓勵再就業的制度宗旨。

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