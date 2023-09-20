韓總理作為政府代表將出席23日舉行的杭州亞運會開幕式. September. 20, 2023 09:38. by 高道藝記者 yea@donga.com. 韓國國務總理韓德洙將出席23日舉行的杭州亞運會開幕式。這是國政二號人物國務總理第二次出席在海外舉行的亞運會開幕式。主管部門文化體育觀光部的第二次官張美蘭將與韓總理同行。 韓總理出席此次開幕式，向中方展示了韓國政府改善韓中關系的意誌。韓總理19日在出入記者團座談會上表示：“中國是近鄰，彼此有著深厚的經濟關系，為了互利共贏，應該好好相處”，“如果總理出席開幕式能給中國留下好印象，那是壹件好事。”此前，2018年當時總理李洛淵曾出席在印度尼西亞舉行的雅加達-巨港亞運會開幕式。有分析認為，那時是考慮到與共同開發國產超音速戰鬥機KF-21獵鷹的印度尼西亞的關系而參加的。

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