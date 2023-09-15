國際救援隊抵達“大洪災”利比亞城市……“死亡人數最多可能達到2萬”. September. 15, 2023 08:07. by 尹多彬記者、李智允記者 empty@donga.com,asap@donga.com. 被暴風“丹尼爾”席卷的北非國家利比亞東部地區的大洪水死亡人數已經超過6000人。有預測稱，死亡人數有可能增加到2萬人。 據卡塔爾半島電視臺14日報道，截至當天，利比亞當局公布的死亡人數為6000多人。但利比亞東部受災最嚴重的德爾納市市長阿蔔杜勒-邁南·蓋什（音譯）在接受沙特阿拉伯國營電視臺的采訪時表示：“今後死亡人數可能從1.8萬人增加到2萬人。”這是因為估計有1萬多名失蹤者被水沖到海裏或被壓在倒塌的建築物裏。也就是說，在人口約12.5萬人的德爾納，每6名居民中就有1名會失去生命。 引領現場救助活動網絡的帕裏斯·塔耶赫前壹天對美國《紐約時報》表示：“我們看到的情景簡直無法想象。大海裏漂浮著屍體，好像整個人家被海浪推來壹樣，父親、兒子和兄弟們的屍體層疊在壹起。”據說，沒有人、也沒條件處理收拾好的屍體，醫院外的人行道上擺放著成排的屍體，到處都是被泥土覆蓋的街道，到處散落著被連根拔起的樹木和被掀翻的車輛等。《紐約時報》報道說，有些人翻看蓋著屍體的毯子尋找家人。 世界各國正在加快救援速度。拜什市長表示，埃及、突尼斯、阿聯酋、土耳其、卡塔爾等國的救援隊已經抵達現場。聯合國決定從中央緊急應對基金拿出1000萬美元（約130億韓元）用於救助，英國和西班牙分別宣布提供100萬英鎊（約16.5億韓元）和100萬歐元（約14.24億韓元）的緊急救助。 但是相比救助生存者，現場救援隊更註重屍體處理。因為到處都是屍體，引發猖獗疾病的可能性增大，擔心生存者二次受害。據悉，為此集體埋葬了數百具屍體，兩家醫院因屍體太多，實際上被用作太平間。 利比亞已經連續13年處於無政府狀態，由於行政當局的無能，災後重建工作非常緩慢。由於此次洪水，主要道路和橋梁受損，很難投入救援物資和人力，而且確保入口所需的重裝備也不足。韓國國立外交院非洲中東研究部教授金東錫（音）解釋說：“與發達國家相比，基礎設施和支配結構等國家力量不足的非洲國家，自然災害後日常恢復所需的時間更長。利比亞國民的痛苦將進壹步加重。”

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