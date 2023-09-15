“仁川登陸”美老兵：“當時韓國人熱烈歡迎我們的場景仍歷歷在目”. September. 15, 2023 08:07. by 孫孝珠 hjson@donga.com. “在韓國，沒有什麽可以稱之為大建築。首爾的情況非常糟糕。時隔72年再次來到韓國，看到當時無法比擬的發展面貌，感覺自己那時做了有價值的事情，感到非常欣慰。” 14日在首爾龍山區戰爭紀念館見到的文森特•索德洛（91歲）在接受《東亞日報》采訪時，當被問及訪問韓國的感想時，他回答說：“百感交集於壹身。” 索德洛在6•25戰爭時期，作為美國海軍陸戰隊1師團3大隊武器中隊的二等兵參戰。1950年9月15日，他親自參加了扭轉6•25戰爭戰局的仁川登陸作戰等，在核心戰線上對抗朝鮮，守護了韓國。他是應海軍邀請於前壹天入境的。這是為了參加15日在仁川前海舉行的仁川登陸戰勝利73周年紀念活動。 索德洛回憶起作戰當天的情況表示：“直到作戰前壹天為止，還沒有聽到仁川登陸的消息。”接著，他補充道，“我也不知道要爬到防波堤上”，“（聽到這個事實）雖然很擔心，但並不害怕。”他還說：“燃燒的建築和港口的眾多船只現在仍歷歷在目。” 仁川登陸作戰成功後，他還投入到了奪回金浦機場及收復首爾等方面。他回憶說：“韓國人熱烈歡迎我們”，“到達麻浦後，看到的壹切都被火焰包圍了。”他還說，“我相信我們會取得勝利。” 此後，索德洛還參與了元山登陸作戰、長津湖戰鬥、興南撤退作戰等，為阻止中共軍的大規模攻勢做出了貢獻，之後受傷於1951年4月返回美國。他在軍隊服役23年，1971年以大尉的身份轉業。 18歲參戰，91歲回到韓國的他表示：“我從來沒有後悔過參戰的事實。即使回到過去，也會做出同樣的決定。”6•25戰爭美軍參戰勇士、旅美僑胞第3代阿爾弗雷德•金（94歲）、停戰後向韓國派兵並參與邊境地區巡查作戰的加拿大軍人羅納德•福爾（89歲）等也和索德洛壹起訪問了韓國。 索德洛說：“我有句話壹定要對韓國人說。”“非常感謝大家讓我覺得我和我的戰友們做了正確的事情。”

한국어