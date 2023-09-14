“幫助開發衛星”“站在同壹戰線”……朝鮮與俄羅斯公開奔向“解除制裁”. September. 14, 2023 08:21. . 朝鮮國務委員長金正恩昨天俄羅斯總統普京昨天在俄羅斯阿穆爾州的東方發射場舉行首腦會談，承諾全面開展合作。普京表示有意幫助朝鮮開發偵察衛星，聲稱“我們為此來到”。金正恩也表示，“任何時候都將與俄羅斯壹起站在反帝自主戰線”。雙方明確表示，以朝鮮常規武器換取俄羅斯軍事技術的軍事交易將是核心議題。會談中似乎不僅討論了放松對朝制裁，還討論了糧食、能源的出口和朝鮮勞務輸出。 此次會談無異於朝鮮和俄羅斯公然宣布要在烏克蘭侵略戰爭中攜手、打破聯合國的對朝制裁。與朝鮮的武器交易、技術轉讓、提供勞動力等，都違反了安理會制裁決議。特別是，俄羅斯還是贊成實施這些制裁的安理會常任理事國之壹。安理會常任理事國是為維持世界秩序而賦予二戰勝利五國的特殊地位，但俄羅斯卻是壹副眼中毫無責任的態度。克裏姆林宮方面表示：“對我們來說，重要的是國家利益，而不是美國的警告。” 僅從金正恩訪俄日程來看，其中蘊含的信息具有挑釁性。會談地點定在俄羅斯新建的尖端航天基地，金正恩還將訪問“蘇霍伊”戰鬥機生產基地。這相當於對外公布，俄羅斯接受炮彈和火箭等常規武器的同時，將向朝鮮提供兩次失敗的軍事偵察衛星技術，甚至可以增強脆弱的朝鮮空軍力量。在會談開始1小時前，朝鮮還從平壤向東部海域方向發射了兩枚短程彈道導彈。這是在炫耀領導人不在國內時的軍事態勢，同時也是不顧國際社會警告的武力示威。 金正恩和普京都是在不透明的權力頂峰，喜歡秘密交易的獨裁者。兩人相遇後，也沒有刻意隱瞞危險的武器交易。克裏姆林宮幹脆表示：“在不能公開或宣布的敏感領域進行合作。”對於這樣的兩個核武裝不良國家，制裁和施壓似乎行不通。盡管如此，在進壹步鞏固西方團結的同時，為了不讓第三國參與這種不純的聯盟或探頭探腦，只能全方位地勒緊它。僅靠眼前利益和壹時交易形成的蜜月不會持續太久。

한국어