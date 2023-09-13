金正恩和普京商討“武器和放松對朝制裁”交易. September. 13, 2023 08:23. by 申振宇記者、巴黎=常駐記者趙恩雅 niceshin@donga.com，、achim@donga.com. 朝鮮國務委員長金正恩為與俄羅斯總統普京舉行首腦會談於12日抵達俄羅斯，最早將於13日舉行首腦會談，討論非法武器交易及放寬對朝鮮制裁等問題。隨同金正恩赴俄的大規模人員中，不僅有與將向俄羅斯要求的衛星、核動力潛艇技術相關的核心人士，還有與作為交換條件向俄羅斯提供的炮彈等常規武器相關人士，明確表示武器交易是此次首腦會談的核心議題。 俄羅斯克裏姆林宮發言人表示，“我們已經做好了討論聯合國對朝制裁的準備”，暗示聯合國安理會常任理事國俄羅斯以此次會談為契機擺脫對朝制裁，不僅可以同朝鮮進行武器交易，還可以進行聯合軍演等。被國際社會孤立的朝鮮和俄羅斯甚至公開表示可能從事韓美日最擔心的武器交易，因此有人擔心東北亞新冷戰危機已經明朗化。 據韓國政府當局及俄羅斯媒體報道，金正日的專列10日晚離開平壤，當地時間12日上午抵達俄羅斯與朝鮮接壤的哈桑站。之後列車不是開往符拉迪沃斯托克，而是開往北方。當初，金正日似乎前往舉行東方經濟論壇的符拉迪沃斯托克，與已經來到這裏的普京總統會面，但出乎意料的是，他去了其他地區。對此，有觀察人士認為，金正恩將沿著西伯利亞橫貫鐵路移動，在沃斯托奇尼宇宙基地舉行首腦會談。沃斯托奇尼宇宙基地是俄羅斯2012年新建的尖端宇宙基地。韓國政府消息靈通人士評價稱：“對於已表明武器交易意向的朝俄首腦，這可能是最佳會談場所。” 克裏姆林宮發言人佩斯科夫當地時間11日表示：“（金正恩委員長的）此次訪問將是全面訪問（full-scale visit）”，暗示將就武器交易等問題進行深入討論。預計，向在經濟困難中掙紮的朝鮮出口糧食和能源等也將成為主要議題。俄羅斯副外長安德烈·盧登科12日表示：“可以討論向朝鮮提供人道主義援助的問題。” 韓國政府高層官員11日在與《東亞日報》記者的通話中表示：“現在（朝俄間）秘密武器交易討論已經明朗化。特別是朝鮮可能會把焦點放在導彈技術轉移上。” 美國參議院外交委員會所屬議員克裏斯·昆斯擔心地說：“他們（金委員長和普京總統）可能會進行‘惡魔交易’。”

한국어