朝鮮公開戰術核潛艇……可發射10枚潛射導彈. September. 09, 2023 08:20. by 申振宇記者、尹相虎軍事記者 niceshin@donga.comysh1015@donga.com. 朝鮮8日宣布，已經完成了具備在水中對韓國全境乃至駐日美軍基地進行突襲核打擊能力的潛水艇。朝鮮國務委員長金正恩6日在鹹鏡南道新浦造船所舉行的首艘戰術核攻擊潛艇“金君玉英雄艦”下水儀式上發表賀詞時聲稱：“海軍的核武裝化是不容拖延、不容遲緩的時代課題。”他還強調“將引進更先進的動力體系”，並公布了不久後建造核動力潛艇的計劃。韓美情報當局認為，下周有可能與俄羅斯總統普京在俄羅斯符拉迪沃斯托克舉行的朝俄首腦會談中，金正恩有可能要求提供小型核反應堆等核動力潛艇相關核心技術。 朝鮮官方媒體朝中社當天公開建造和下水事實的潛水艇，被識別為具備4個大型、6個小型等共10個垂直發射管。這意味著最多可搭載10枚潛射彈道導彈，事實上被評價為朝鮮的“1號彈道導彈潛艇”。 對於此次新型潛水艇，韓國軍聯合參謀本部相關人士當天解釋說：“很可能是改良了現有的潛水艇（‘羅密歐’級）。”2019年7月金正恩視察現場時，朝鮮首次公開了正在建造中的“羅密歐”級改良型（3000噸級）的部分面貌，朝鮮時隔4年多再次公開了完成新型潛水艇的事實。韓國軍方消息靈通人士評價稱：“按照朝鮮的主張，朝鮮已經確保了戰時可以秘密打擊龍山總統室和韓國軍隊指揮部、港口、機場等美國增援戰鬥力展開通道、駐日美軍基地等廣泛地區的戰略武器。” 不過，韓國軍方以新型潛水艇的外形分析等為基礎，判斷潛航能力下降等實際可用範圍仍然是有限的。軍方分析認為，朝鮮在“九九節”（朝鮮政權建立日）、朝俄首腦會談等即將到來之際，可能是為了炫耀成果，強行改良常規（柴油）發動機推進的“羅密歐”級潛艇後，急於公開了完成度較低的潛艇。聯合參謀本部壹名負責人表示：“我們認為這不是可以正常運用的樣子。” 盡管如此，有觀察人士認為，金正恩已經明確表示，將把已經擁有的潛艇改造為搭載戰術核武器的潛艇，並改變潛艇動力體系，因此，以此次新型潛艇的建造為契機，朝鮮將加快開發能夠打擊美國本土的核動力潛艇（戰略核潛艇）。韓國政府消息靈通人士表示：“據我們掌握的情況，朝鮮從數年前開始就在新浦以外的其他造船廠建造規模更大的新型潛水艇。金正恩馬上就要會見普京總統，可能會展示核動力潛水艇的設計圖和建造計劃，要求轉讓技術。”

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