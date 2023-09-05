美國商務部長吉娜•雷蒙多：“正在討論延長三星-SK中國工廠的半導體限制期限”. September. 05, 2023 08:25. by 華盛頓=文炳基 常駐記者 weappon@donga.com. 美國商務部部長吉娜•雷蒙多當地時間3日就是否延長對三星電子和SK海力士的中國工廠引進半導體設備的限制措施表示：“正在討論中”，“誰也沒有說希望與中國進行半導體脫鉤（decoupling）。” 雷蒙多部長當天在接受CNN采訪時，就對華半導體設備進口限制表示：“對於我們下個月采取的措施，我們不會提前說。”她還強調說：“我們禁止的是中國想要用於軍事用途的最精密、最強大的半導體的出口”，“美國在國家安保方面，將限定限制半導體。”她接著說：“從這個角度來看，絕對不會向中國出口可用於軍事用途的人工智能（AI）半導體，但不太敏感、用於商業用途的半導體將繼續出口。” 雷蒙多部長的上述發言被解釋為承認了延長出口限制的必要性。去年10月，商務部限制高性能DRAM和NAND閃存半導體設備進入中國，對三星電子和SK海力士等公司的限制措施推遲了1年。據悉，商務部正在研究以限制三星電子和SK海力士中國工廠的半導體設備技術水平，但不另行明示延期期限的方式延長限制的方案。 另壹方面，雷蒙多部長警告說：“我們要求中國解決美光、英特爾、波音等美國企業的擔憂”，“我們（對中國）有很多出口管制、海外投資審查、關稅等工具。如果有必要，隨時準備好拿起鞭子或棍棒（stick）。”

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