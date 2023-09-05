在原本是觀影旺季的夏季 影院街也萎靡不振的韓國電影. September. 05, 2023 08:25. . “雖然電影《非正式作戰》的低迷令人傷心和心痛，但我會虛心接受結果。雖然期待很高，但現實卻不同。 我會寫在演技人生的誤答筆記上，為接更好的作品而傾註心血。” 這是今年迎來出道20周年的電影演員河正宇（45歲）切身感受到新冠病毒全球性大流行後凍結的夏季影院街情況而吐露的告白。他主演的電影《非正式作戰》上月2日上映，僅吸引了105萬觀眾。在摩洛哥和意大利當地拍攝的部分達到70%，是投入200億韓元以上制作費的大作，因此損益平衡點（約600萬名觀眾）也很高。河正宇是韓國電影界首個系列作品連續突破千萬觀眾的《與神同行：罪與罰》（2017年）、《與神同行：因與緣》（2018年）的主演等，在多數電影中成功的“票房保證支票”壹樣的演員。這樣的他也因大流行後變得不同的觀眾們的觀影熱情而束手無策。 在影院街，夏季（7、8月）是代表性的旺季。也許正因為如此，在迎來新冠病毒全球性大流行後的第壹個夏天之際，上月以《寂靜》為開端創下雙千萬票房紀錄的金容華導演時隔5年推出的新作《月球The Moon》以及《非正式作戰》、《混凝土烏托邦》等大片韓國電影接連上映。電影界期待大片接連上映能給影院街帶來活力，但在4部影片中超過損益平衡點的作品只有《寂靜》壹部。制作費280億韓元的金容華導演的《月球》損益平衡點為600萬名觀眾，但觀眾只有51萬名，票房慘敗。 制作費不到100億韓元的中小型電影的情況也類似。今年上映的電影中，超過損益平衡點的中小型作品只有壹部恐怖電影《玉水站之鬼》。因為是低預算電影，所以才得以超過損益平衡點（20萬名觀眾）。 電影界對韓國電影的低迷做出了各種分析，但最值得關註的是，在大流行期間熟悉Netflix等在線視頻服務（OTT）的觀眾們的眼光提高了。支付相當於OTT壹個月訂閱費的觀影費，來到電影院時，重要的選擇標準是“值得在電影院觀看的電影”。 大流行時期，隨著電影制作及上映的延期，明星演員、著名導演、工作人員等大多數都轉移到了OTT。因此，有很多明星出演、紮實的故事情節和華麗的演出陣容的OTT作品。也就是說，觀眾們再也不用為了看只出演電影的“電影演員”而來到影院街了。大多數上映作品從電影院下映後都可以在OTT上觀看。因此。部分觀眾之間甚至出現了“如果不是真正吸引人的電影。就等壹會兒在OTT上看”的說法。 最終韓國電影復活的必要條件是推出“優質的內容”。大眾對顯而易見的劇情發展和過時的新派、懷疑自我復制的演技的評價尺度變得嚴格。希望明年夏天影院街能聽到“嘗到了韓國電影的潛力”的故事。期待老演員們的“演技人生的誤答筆記”不會再次展開。

한국어