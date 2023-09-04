在經濟困難、美國牽制下，中國利用尖端技術攻占歐洲市場. September. 04, 2023 09:00. by 柏林=郭道英記者、韓在熙記者 now@donga.com,hee@donga.com. 中國企業大舉參加了當地時間1日在德國柏林開幕的歐洲最大的信息技術和家電展示會“柏林國際電子消費品展覽會（IFA 2023）”。在全部2000多家參與公司中，中國企業占了壹半以上。5日在德國慕尼黑舉行的世界四大車展之壹的“德國國際汽車及智慧出行博覽會（IAA Mobility 2023）”上，也有40多家中國汽車企業參加，公開了最新電動汽車。 有分析認為，中國由於受到房地產引發的經濟蕭條和半導體支援法（又名“芯片法”）和通貨膨脹削減法”等美國集中牽制，正在歐洲市場尋找突破口。過去生產勞動密集型、技術能力低下的產品的中國最近在歐洲展示會上接連推出尖端高端產品，開始了“技術掘起”。 毫不誇張地說，今年的IFA是中國企業總出動的舞臺。因持續數年的美中矛盾，很難進軍北美市場的中國正在致力於歐洲市場。實際上，中國企業今年有1296家參加，超過德國（228家）、韓國（165家），占全體2000多家參與公司的壹半以上。當天來到展示場的韓國某主要集團子公司副社長表示：“事實上今年好像是‘中國版’。” 在“IAA Mobility 2023”參與名單中，也有40多家中國企業榜上有名。在德國以外的海外企業中，參與的中國企業最多。具有代表性的中國電動汽車企業比亞迪、上海汽車集團下屬的MG計劃在歐洲首次公開本公司的電動汽車車型。全球整車企業最近接連與中國電動汽車企業進行技術合作，中國汽車企業的競爭力得到了提高。 參觀IFA的三星電子影像顯示器事業部新壹代企劃集團常務鄭康日（音）1日表示：“在中國，采用（尖端產品）迷妳LED（發光二極管）技術的電視產品正在增加。因為預計與現有的液晶顯示器相比，高端市場規模會更大。我們不僅通過迷妳LED技術本身，還將通過畫質算法和經驗（與中國企業）進行差別化。”

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