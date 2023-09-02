朝鮮劇變的風險紅燈……要整備應對預案. September. 02, 2023 08:12. . 朝鮮內部的糧食問題不是壹天兩天的事情。不過，最近的糧食形勢確實不同尋常。壹般在掌握某個地區內的糧食供求情況時，都會以缺糧的概念進行確認。朝鮮則有所不同。在慢性糧食不足的國家朝鮮，饑餓是壹種常數。所以，餓死即有多少人因饑餓而死，是衡量糧食困難的標準。 據國家情報院透露，以今年1月至7月為準，朝鮮境內發生240多起餓死事件，是最近5年間每年同期平均數（110多件）的2.2倍。據悉，朝鮮最近把配給量排名靠前的軍人每人每天的糧食配給量，從原來的620克減少到580克。今年5月乘坐漁船“脫北”（逃離朝鮮）的兩家人冒著生命危險歸順韓國，其背景中也有“饑餓”的可能性。 糧食危機直接關系到眼前的生死存亡，雖然會對朝鮮所有領域產生影響，但韓國政府當局特別關註與犯罪率的關聯性。韓國政府高層官員表示：“如果人被逼到極端情況，怎麽不會犯下極端犯罪?沒有比餓死更極端的情況了。” 似乎是在反映這種氛圍，朝鮮內部暴力犯罪呈激增趨勢。國情院表示，今年上半年朝鮮的暴力犯罪是往年同期的3倍。甚至還發生了為奪取物資而投擲自制炸彈等大型化、組織化的犯罪。最近還捕捉到了爆炸物恐怖襲擊的情況。據熟悉朝鮮情況的消息人士透露，通過當地幾名居民的證言掌握了恐怖襲擊情況，這些居民甚至聽到了人們的尖叫聲。該消息靈通人士稱，雖然有可能是偶然或失誤發生的事故，但也有可能是針對軍方高層等統治層的炸彈恐怖襲擊。 暴力犯罪激增，甚至出現恐怖襲擊可能性，不能把朝鮮的這種現狀看作是停戰線對面村子裏的事情。因為這直接關系到朝鮮內部發生劇變的可能性。情報消息靈通人士表示：“越是封閉的體制，相比逐漸崩潰，因劇變事態瞬間崩潰的可能性就越大。”他還稱，針對高層的恐怖襲擊等是引發這壹劇變事態的概率較高的觸發器。人民軍副排長出身的“脫北者”、世界朝鮮研究中心理事長安燦日（音）最近在某研討會上表示：“已經預告了朝鮮的劇變事態。可能會在兩三年內到來。” 韓國政府已經制定了應對朝鮮劇變事態的計劃。回看模擬實驗，每年還在更新這壹計劃。但也有人說，相比金正恩執政初期，韓國政府內外有關朝鮮劇變事態的討論和思慮有所減少。可能是因為認為，金正恩體制已經超過10年，進入了壹定程度的穩定期，降低了發生劇變的可能性。 新冠疫情導致的國境封鎖加重了糧食困難，糧食困難甚至連鎖性地提高了反體制恐怖襲擊的可能性，目前的情況應該看作是新的發展。劇變事態的危險程度明顯提高。在朝鮮發生劇變事態時，韓國應該打磨軍民作戰計劃。針對大量“脫北”事件、周邊國家介入預案等情況，現在應該立即整備可以馬上拿出來的對策。

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