英國媒體：“K-POP女團將征服英國”. August. 29, 2023 08:31. by 趙은아 achim@donga.com. 在世界級女子組合“辣妹合唱團（Spice Girls）”的所在國英國，K-POP女子組合的活躍備受關註。《衛報》等當地媒體也報道了9月份TWICE、Aespa、ITZY、(G)I-DLE等K-POP女子組合將在9月份陸續在倫敦進行演出的消息。該媒體還集中強調了K-POP消費者90%在海外這壹點。 《衛報》27日（當地時間）在題為《K-POP女團征服英國》的報道中介紹說，繼7月BLACKPINK的演出之後，僅9月份就有4個組合將在倫敦舉行演唱會。TWICE、AESPA、ITZY、(G)I-DLE都決定9月在倫敦演出。此前，BLACKPINK作為韓國歌手（組合）首次以“招牌出演者（Headliner）”的身份參加了英國最高音樂慶典“Hyde Park British Summer Time Festival”。 除此之外，另壹個女子組合MAMAMOO的演出本月在英國全境的電影院上映。FIFTY FIFTY、NewJeans的歌曲也進入了英國排行榜。 《衛報》分析說，韓國女子組合在英國獲得人氣的理由是積極利用社交網絡媒體，通過細致、協調的成功公式填補了英國女子組合的空缺。另外該媒體還強調，K-POP消費者的90%左右是收益性高的海外粉絲，居住在韓國的粉絲只有10%左右。 為少女時代、Red Velvet等熱門歌曲作曲的Claire Rodriguez Lee評價道：“音樂非常入耳，時尚造型恰到好處，舞蹈非常優秀，舞臺表演也很細膩”，“K-POP女團的歌曲中真的有女人味的能量，就像‘來我們這壹群體吧’壹樣。” 但是部分人指出，K-POP相關企業過於重視商業上的成功，妨礙了革新。自稱是K-POP組合的老粉絲的“Gitan M”說：“音樂經常會讓人覺得反復、平凡。”

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