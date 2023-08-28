檢查所有部門的服務……要建立“打破碗碟也能幹活的公職社會”. August. 28, 2023 08:28. . 總統室計劃從本周起對所有部門進行為期兩周以上的服務檢查。公職紀綱秘書室行政官們將親自前往各政府部門，了解壹線公務員的服務情況。最近新萬金童子軍大會混亂事件和五松地下車道淹沒慘案等暴露出來的公職社會的綱紀松懈已經超過了限度。以服務檢查結果為基礎，預計下個月中秋節前將再次進行內閣改組。 公職社會的安逸之風雖然不是新鮮事，但最近尤為嚴重。對於上個月因暴雨造成14人死亡的五松地下車道慘案，韓國政府也承認這是清州市、忠清北道、警察等防災機關公務員的錯誤造成的官災。最終，5個行政機關的36名公務員接受了檢察機關的調查。 全世界154個國家和地區的43000名選手參加的童子軍大會中，發生了因酷暑而疲憊不堪的隊員們中途離開露營地的情況。但是主導大會組織委員會的女性家庭部和負責執行委員會的全羅北道等卻只責怪對方。這不能不說是只要發生事故就先回避責任的公職社會根深蒂固的風氣。 在公職社會，以符合作用和職級的明確業務指示和公正評價為基礎的信賞必罰，是整頓公職綱紀的必要條件。通過這些措施，可以整頓松懈的公務員們的服務態度。但是服務檢查不能只看單方面指示的履行結果。要認真檢查工作預案和落實情況、考核評價的全過程。不能只把焦點放在事後履行評價上，對公務員進行壹邊倒的懲戒。這就是為什麽有人擔心，服務檢查會不會產生比預期的成果更使公職社會凍結的副作用的原因。 最近公務員之間公然流傳著“上級主持會議時，無條件按下手機錄音鍵”的說法。如果政權交替或政策發生變化，事後可能會受到不利影響，因此不能不說，無條件錄下上級指示內容的做法是保身主義。在這種情況下，期待壹線公務員積極、有創意的工作，從壹開始就不合理。雖然需要高強度的服務檢查，但公職社會的根本性變化更為重要。如果公務員們積極推進政策，就應該強化即使有打破碗碟的事情也不予追究任何責任的積極行政免責制度。

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