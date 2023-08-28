投資半導體1萬億韓元，韓日稅金有差異，韓國比臺灣高出850億韓元. August. 28, 2023 08:29. by 洪錫浩記者、朴鉉益記者 will@donga.com,beepark@donga.com. 據分析，在全球半導體企業為掌握新壹代主導權而加快尖端工程投資速度的情況下，同壹企業在臺灣投資時，能比享受大於在韓國的稅制優惠。臺灣以全球代工排名第壹的臺積電為引領，在世界供應鏈中發揮核心作用，同時還要增加在本地的投資，從這壹點來看，與韓國最相似。半導體業界評價認為，臺灣本月初實施《產業革新條例修正案》（臺灣型芯片法），在招商引資競爭中搶占了比韓國更有利的高地。 《東亞日報》27日通過首爾市立大學稅務系金宇哲（音）教授和半導體企業A公司的虛擬投資事例，對韓國和臺灣的投資環境進行了比較分析。假設A公司今年扣除法人稅之前的純利潤為2萬億韓元，新產品研發和尖端半導體設備投資額各為5000億韓元。這種情況下，比較結果顯示，韓國每年比臺灣多交850億韓元（33.3%）的稅金。 如果A公司在韓國開展事業，將適用24%的法人稅率，征收4800億韓元。由於這相當於國家戰略技術，首先返還研發投資額的40%即2000億韓元。根據今年3月通過的《韓國芯片法》，加上設施投資額的15%和今年增加額（2000億韓元假設）的10%，追加扣除950億韓元。結果，4800億韓元中除去2950億韓元，還剩下1850億韓元。但韓國最後壹道欄“最低限度稅”為17%。最終法人稅將征收3400億韓元。 同樣的企業在臺灣就不同了。首先，法人稅率最高為20%（4000億韓元）。根據《臺灣型芯片法》，研發投資稅額抵扣為1250億韓元（25%），但返還上限1200億韓元。再加上設備投資稅額減免5%（250億韓元），最終稅金為2550億韓元。臺灣的最低有效稅率為12%（2400億韓元），比韓國低5個百分點。 特別是到2029年為止，臺灣將提供相同水平的優惠，而《韓國芯片法》將於明年底結束。即，如果投資期限延長，兩國之間的優惠差距將進壹步拉大。金宇哲教授解釋說：“雖然韓國通過半導體法可以為國內投資提供很多優惠，但是與全球國家相比，高的最低限稅最終阻礙了發展，降低了實效性。”

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