總統室下令“整頓公職綱紀”……投入行政官對所有部門進行檢查. August. 28, 2023 08:29. by 金道炯, 全主榮 dodo@donga.com,aimhigh@donga.com. 總統室將從本周起投入公職綱紀秘書室行政官，對所有部門的服務進行檢查。分析認為，總統室親自出手，對因新萬金世界童子軍大會混亂爭議等引發綱紀松懈爭議的公職社會進行整頓。 據政府27日透露，總統室計劃從本周起，用超過2周的時間對所有部門進行服務檢查。即，公職綱紀秘書室所屬的行政官將親自巡視部門，觀察工作綱紀和業務違法行為等。政府相關人士表示：“據我所知，考慮到最近公職社會變得松散的憂慮，這是為了給各部門註入緊張感，從9月以後起以國政課題為中心營造集中於業務的氛圍。” 政府部門因總統室代替通常的國務協調室層面、親自出面實施服務檢查而緊張不已。繼上月中旬因暴雨造成大規模人員傷亡後，本月初又發生了童子軍混亂事件，政府內外都對公職社會的消極行政和安逸提出了批評。 據悉，總統室將通過此次服務檢查，觀察各部門負責的國政課題是否迅速推進。有觀察人士認為，尹錫悅總統最近更換了產業通商資源部長官李昌洋，並對國政課題履行情況等進行評價，在中秋節前再次進行內閣改組。 總統室相關人士表示：“總統公職綱紀秘書室的任務，是支援各部門嚴格遵守公職綱紀、忠實實施國政課題。長期開展這壹活動，旨在整肅日常綱紀。”

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