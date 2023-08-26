沒有在終點線前摔倒第二次，荷蘭名將鮑爾奪得布達佩斯田徑世錦賽400米欄冠軍. August. 26, 2023 09:26. by 任寶美 bom@donga.com. 在終點線眼皮底下摔倒壹次就足夠了。這次用兩條腿通過終點線後，立即露出了燦爛的笑容。 25日，在匈牙利布達佩斯舉行的世界田徑錦標賽女子400米欄決賽中，彭基•鮑爾（23歲•荷蘭）以51秒70的成績摘得金牌。這距離鮑爾作為男女4X400米混合接力決賽荷蘭隊的最後壹棒出場，以有望創造世界新紀錄的速度奔跑，卻在離終點線還有5米的時候摔倒僅過了5天。 鮑爾表示：“在本屆大賽前，大家都把我選為奪冠熱門。但是正如在混合接力決賽賽上看到的那樣，壹切並不總是像預想的那樣運轉。（在混合接力決賽上）在我接棒之前，大家可能還以為我們（荷蘭）可以輕松獲得金牌，但結果卻大相徑庭。在此次（400米欄決賽）賽跑之前，我下定決心要進行屬於我的比賽。” 原本女子400米欄最強者是在2021年東京奧運會和去年美國尤金世錦賽上獲得金牌的希克尼•麥克洛弗林（24歲•美國）。該項目世界紀錄（50秒68）保持者也是麥克洛弗林。但是麥克洛弗林因膝蓋受傷沒有參加本次大賽，因此鮑爾的冠軍看起來十拿九穩。 但打開蓋子壹看卻有些不壹樣。鮑爾在預賽上僅跑出52秒95的成績時，就有評價稱“沒能擺脫混合接力賽的沖擊”。但是，鮑爾在決賽中成為參賽選手中唯壹壹個以51秒多的時間沖過終點線的選手，並獲得了大滿貫賽事個人首個冠軍。51秒70的成績比由她在今年4月創下的個人最好成績（51秒45）只慢了0.25秒，是個人第二好成績。 此前壹直追著第壹名，而現在被競爭者們追著成為第壹名的鮑爾表示：“所有人都夢想著奪冠。雖然不能總是奪冠，但每年都在努力朝前發展”，“能夠進壹步發展成為世界冠軍，我感到非常驚訝。”

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