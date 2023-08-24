東京超市“福島水產品安全”……主婦們“不敢輕易出手”. August. 24, 2023 08:46. by 東京=李相勛 常駐記者、福島=金敏智 常駐記者 sanghun@donga.com·. “我知道很安全，但說實話，我不太會去買。” 23日下午，在日本東京品川區的大型超市見到的30多歲的日本主婦說道。超市水產品專櫃區裏掛著寫有“福島味美。福島驕傲”的福島產水產品宣傳橫幅和招牌，銷售腌制青花魚。 宣傳福島水產品的促銷員說：“在當地和超市分別進行嚴格的檢查。這裏賣的魚鮮從來沒有出現過問題，大家可以放心購買。”但是，在記者觀察的幾分鐘內，購買福島青花魚的消費者很少出現。 當天上午，在福島縣漁港相馬港附近，拋下釣竿垂釣的釣魚者們映入眼簾。大部分是該地區居民的他們對汙水排放內心也不是很舒服。釣魚者佐藤說：“壹想到吃就會很在意，擔心吃釣到的魚今天會不會是最後壹次了，以後釣到魚的話應該會直接放回去的。” 距離日本福島第壹核電站汙水排放還有壹天的23日，首都東京和汙水流向大海的福島居民們掩飾不住不安情緒。日本政府表示汙染水對海洋生態系統的影響已經到了可以忽視的程度，並敦促大家放心，但當天東亞日報和頻道A采訪團會見的大部分日本人都異口同聲地表示：“科學安全和安心是不同的。”

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