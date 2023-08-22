尹錫悅總統即將提名的下任大法院院長的課題. August. 22, 2023 09:06. . 大法院院長金明洙的6年任期將於9月24日結束。總統在沒有候選人推薦委員會的情況下獨自提名大法院院長，然後經過國會人事聽證會和全體會議任命同意案的表決，再進行任命。考慮到從提名到任命需要壹個月左右的時間，尹錫悅總統應該在本周內提名下屆大法院院長。 在金大法院院長體制下，由於牽連到所謂的司法壟斷事件，精英高層法官們脫掉衣服或受到懲戒或在任職上受到不利影響，韓國法研究會和國際人權法研究會出身人士大舉躍升為大法官、法院院長等高層法官職和主要職務。新大法院院長的首要任務是，剔除僅以特定聚會出身的理由得到實惠的法官，給因司法壟斷事件而遭受過度損失的法官們機會，糾正人事不均衡現象。 金大法院院長認為司法壟斷源於法院官僚化，取消了被認為是法院官僚化主要原因的高等部長法官晉升制。廢除高等部長法官晉升制雖然有改革的壹面，但未能成功預測和應對由此產生的副作用。隨著法官們為了成為高級部長法官而比別人更加努力工作的動機消失，審判延遲蔓延。新大法院院長應該制定新的框架，既要擺脫法院官僚化，又要對盡全力的法官進行補償。 在金大法院院長體制下，法院的事務分擔權等很多權限都交給了評判師。但是，給予評判師更多的自主權不能導致人事管理的放任。在檢察機關對司法壟斷的調查中，連收集人事資料也被視為非法，很難處理經常破壞政治中立性等不當言行的法官。韓國與美國等國家不同，目前法律壹元化還很淺薄，很多法官在20、30多歲的年輕年齡被任用，沒有經過充分的檢驗，因此應該通過嚴格的人事評價和再任用審查，來篩除脫離軌道的法官。 尹總統提名的下屆大法院院長候選人能否在在野黨占據壓倒性議席的國會得到任命同意，令人擔憂。文在寅政府提名金大法院院長時，朝野之間也曾有過激烈的爭議，但由於國民之黨作為第三大黨掌握著決定票，所以好不容易通過了任命同意案。為了避免出現史無前例的大法院院長空缺事態，總統應該提名合理的人物，在野黨至少也要在大法院院長任命上顧全大局地予以合作。

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