尹錫悅：“朝鮮不惜使用核武器……三國安保合作體將更加堅固”. August. 22, 2023 09:07. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 尹錫悅總統21日在乙支國務會議上表示：“朝鮮為了達到戰爭目的，將動員所有可用手段，不惜使用核武器。朝鮮挑釁威脅越大，韓美日三角安保合作的結晶體結構就越堅固。”通過華盛頓宣言成立韓美核磋商小組，通過戴維營聯合聲明明文規定三國共同應對威脅等，尹錫悅表明了強烈的對朝遏制意誌。 尹錫悅當天在龍山總統室主持的乙支國務會議上表示：“朝鮮（從開戰初期開始）會攻擊國家重要設施，試圖癱瘓韓國國家基礎體系。必須劃時代地改善對國家重要設施的防護對策。”同時他還囑咐：“從今年的演習開始，將首次實施政府層面的朝核應對演習。希望以（應對朝鮮攻擊的）三種情況為中心，進行徹底的演習。”他還強調：“希望宣傳核警報傳播體系和國民行動要領，切實檢查救助和治療國民的國家應對能力。” 尹錫悅指出：“朝鮮從開戰初期開始就通過偽裝和平攻勢、散布假新聞、利用反國家勢力的宣傳煽動，將引發嚴重的社會混亂和分裂。這會妨礙快速戰時指揮權的轉換，在正式戰鬥之前就會失敗。”他還說：“徹底粉碎假新聞、偽裝攻勢和宣傳煽動，集結國論，比什麽都重要。” 尹錫悅還強調了18日在戴維營舉行的韓美日首腦會談有關朝鮮的成果。他表示：“韓美日三國將構建朝鮮導彈情報的預警系統，並根據系統計劃定期實施韓美日軍事防禦演習。韓美日將集中力量監視和切斷朝鮮政權核導彈開發資金來源——網絡非法活動。” 尹錫悅當天在龍山總統室危機管理中心主持的乙支國家安全保障會議上強調：“真正的和平不是壹方的乞求或壹方的善意，而是依靠壓倒性的力量來守護的。雖然朝鮮談論先發制人的核攻擊和攻勢性戰爭準備，但我們將立即、壓倒性地懲罰朝鮮的任何挑釁。”

한국어