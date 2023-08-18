下月起韓國所有小學、初中、高中課堂上禁止使用手機. August. 18, 2023 08:50. by 崔예나 yena@donga.com. 從9月份開始，所有小學、初中、高中學生上課時禁止使用手機。如果兩次以上無視教師不要使用手機的警告，教師可以沒收（分開保管）學生的手機。如果學生妨礙授課，教師可以指示“到走廊站著”、“寫反省文”等。 教育部17日在政府首爾大廈發表了《關於教師學生生活指導的告示》。教師行使告示中明示的生活指導權限時，如果學生不履行，將因“侵犯教權”而受到懲戒。考試中還賦予了如果發生問題學生有可能危害教師或同學的生命、身體的緊急情況，教師可以物理性地制止學生的權限。這是為了防止在勸阻施暴學生時反而被舉報虐待兒童的情況發生。教育部當天還發表了《為了保護幼兒園教師教育活動的告示》。從9月份開始，如果擁有幼兒園子女的監護人侵犯教權（教師權益），子女將被禁止出席、勒令退學等。但是特殊教育對象幼兒園也是義務教育，因此不能采取退學措施。公告將於18日至28日進行行政預告，並於9月1日公布。 韓國教員團體總聯合會當天表示：“希望這能成為保護教師的教權和學生的學習權的契機。”教師工會聯盟表示：“這是為了保護正當的教育活動而取得的巨大進展”，“需要完善。”

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