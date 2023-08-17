中國總和生育率降至1.09，可能創下歷史最低紀錄. August. 17, 2023 07:58. by 金祺容 kky@donga.com. 有預測稱，中國總和生育率（預計壹名女性壹生中生育的平均新生兒數）將創下歷史最低紀錄。以龐大人口為先導、支撐廉價勞動力和大規模內需市場的高速增長很難再持續下去的分析正在占據上風。 據中國《界面新聞》等媒體15日報道，在最近召開的中國人口學會年會上，中國人口發展研究中心的專家們發表了去年中國總和生育率可能降至1.09的研究論文。這是世界人口超過1億的國家中最低的水平。 以去年底為基準，中國人口為14.1175億名，比1年前減少了約85萬人。中國人口減少是自1961年毛澤東“大躍進運動”引發的大饑荒導致數千萬人死亡以來的第壹次。據聯合國經濟與社會事務部上月底公布的消息，世界人口第壹的位置也轉移到了印度。 據香港《明報》《英文虎報》等媒體報道，在香港，每對夫婦平均有0.9名子女，創下了歷史最低紀錄。這比歷史最低的2012年（1.2名）還要少。沒有1名子女的夫婦占43.2%。 中國人口減少成為現實後，各地接連出臺了育兒補貼等生育獎勵政策。但是隨著育兒帶來的經濟負擔加重，年輕人擔心經歷中斷，不僅生育，連結婚也出現了回避的趨勢。 韓國銀行最近通過國際經濟評論分析稱：“以人口老齡化及生產年齡人口減少為代表的中國人口結構變化是對中國經濟中長期影響的最重要因素。這將成為誘發產業結構和全球經濟變化的核心因素。”

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