紐約華爾街-大都會球場也舉行“祝賀韓光復節活動”. August. 16, 2023 08:05. by 金玹秀 kimhs@donga.com. “此處是世界金融中心，在這裏懸掛太極旗是向全世界傳遞的信息。” 14日（當地時間），在美國紐約華爾街上以“大飆牛雕像（charging bull）”而聞名的鮑林格林公園（BowlingGreenPark）。紐約市市長埃裏克•亞當斯在太極旗和星條旗前表示：“從韓國城到金融，韓國人為紐約做出了很多貢獻。紐約正在向我們展示，美國可以添加大家帶來的文化，變得更好”，祝賀韓國的光復節。 當天的活動由韓裔青年團體“在美新壹代協議會（AAYC）”主辦，是為了紀念韓國的光復節而舉辦的。這是亞當斯市長和紐約高層公職人員首次大舉參加該活動。亞當斯市長還提到自己喜歡去首爾旅行，並表示“紐約是美國的首爾”。 紐約市中小企業服務局局長凱文•金強調表示：“我想對200萬韓裔美國人、4000萬韓國人說”，“今天的活動不是例行公事。這意味著，世界最大城市紐約正式尊重139年間韓國人為這座城市所做的貢獻。” 接著，在國歌演奏中，亞當斯市長與前AAYC會長布萊恩壹起升起了太極旗。該場所是1783年喬治•華盛頓將軍率領的美國獨立軍從紐約趕出英國軍隊後，懸掛畫有13顆星星的最早星條旗的地方。這是美國獨立的象征。 壹直主辦華爾街光復節紀念活動的AAYC理事布萊恩•朴（音）表示：“無論是移民者還是移民者的後代，我們都和韓國遺產有著緊密的聯系”，“我們祖先的勇氣給我們帶來了靈感，讓我們能夠在只屬於自己的戰鬥中獲勝並實現夢想。”紐約州議員珍妮弗•拉齊庫馬爾表示：“大家知道印度的獨立紀念日也是8月15日嗎”，“我們作為泛亞洲人，是慶祝光復的。” 另外，當天在紐約大都會棒球場花旗球場也舉行了“韓國傳統之夜”活動，祝賀韓國的光復節。演員李瑞鎮的開球與新澤西韓人兒童合唱團的合唱壹起，每次攻守交替時都會響起K-POP。紐約市民在棒球場前欣賞四物遊戲（韓國代表性民俗音樂），觀看韓國傳統扇子舞表演。

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